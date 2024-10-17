Baba olarak etkiledi

Galatasaray'da Victor Osimhen, açıklamalar yaptı. Osimhen, "Galatasaray'a gelmek ayrıcalık. Drogba da oynamıştı, kahramanlarımdan biri. Galatasaray taraftarlarına teşekkürler. Herkes çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpteyim. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Takımın önüne kendimi hiçbir zaman koymam. İcardi çok büyük golcü. Gol krallığı önemli değil, takım önemli" dedi. Nijeryalı golcü, "3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim ama Okan Buruk'la konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak etkiledi. Takımın büyük hedefleri olduğunu iletti. Başarılara imza atmak ikna ediciydi. Ailemle burada çok mutluyuz" diye vurguladı.