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Haberler Galatasaray

Baba olarak etkiledi

Victor Osimhen, “3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim, o sırada Okan Buruk ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Baba olarak etkiledi

Galatasaray'da Victor Osimhen, açıklamalar yaptı. Osimhen, "Galatasaray'a gelmek ayrıcalık. Drogba da oynamıştı, kahramanlarımdan biri. Galatasaray taraftarlarına teşekkürler. Herkes çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpteyim. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Takımın önüne kendimi hiçbir zaman koymam. İcardi çok büyük golcü. Gol krallığı önemli değil, takım önemli" dedi. Nijeryalı golcü, "3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim ama Okan Buruk'la konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak etkiledi. Takımın büyük hedefleri olduğunu iletti. Başarılara imza atmak ikna ediciydi. Ailemle burada çok mutluyuz" diye vurguladı.

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