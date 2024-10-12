Galatasaray'da Talisca heyecanı! Menajeri yeşil ışık yaktı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarına hız veren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın menajeriyle masaya oturuyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
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Brezilyalı on numaranın menajeri, olumlu sinyaller verince umutlar iyice arttı.
Galatasaray ilerleyen günlerde hem Al Nassr Kulübü'yle hem de Talisca ile görüşecek.
Eğer şartlarda anlaşma sağlanırsa Galatasaray ocak ayında yeni transfer bombasını patlatacak.
Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 10 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız, 3 gollük bir performans sergiledi.
Talisca'nın Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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