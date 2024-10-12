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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Talisca heyecanı! Menajeri yeşil ışık yaktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarına hız veren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın menajeriyle masaya oturuyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Talisca heyecanı! Menajeri yeşil ışık yaktı

Galatasaray'ın ara transferdeki büyük hedefi olan Anderson Talisca'da sıcak saatler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Talisca heyecanı! Menajeri yeşil ışık yaktı

Al Nassr Kulübü'nün, hem yeni hocası Stefano Pioli'nin transfer taleplerini karşılamak hem de yabancı kontenjanında yer açmak için elden çıkarmak istediği 30 yaşındaki Talisca'da sarı-kırmızılı yönetim düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Talisca heyecanı! Menajeri yeşil ışık yaktı

Cimbom ilk olarak Talisca'nın menajerinin nabzını yokladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Talisca heyecanı! Menajeri yeşil ışık yaktı

Brezilyalı on numaranın menajeri, olumlu sinyaller verince umutlar iyice arttı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Talisca heyecanı! Menajeri yeşil ışık yaktı

Galatasaray ilerleyen günlerde hem Al Nassr Kulübü'yle hem de Talisca ile görüşecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Talisca heyecanı! Menajeri yeşil ışık yaktı

Eğer şartlarda anlaşma sağlanırsa Galatasaray ocak ayında yeni transfer bombasını patlatacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Talisca heyecanı! Menajeri yeşil ışık yaktı

Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 10 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Talisca heyecanı! Menajeri yeşil ışık yaktı

Brezilyalı yıldız, 3 gollük bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Talisca heyecanı! Menajeri yeşil ışık yaktı

Talisca'nın Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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