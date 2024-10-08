Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı!
Milli araya lider giren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetim, son dönemde performansıyla takdir toplayan Yunus Akgün hakkında radikal bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Bu doğrultuda sarı kırmızılıların bu sezonki parlayan yıldızı Yunus Akgün hakkında çarpıcı bir haber geldi.
İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da harika bir sezon başlangıcı yapan ve son olarak Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Yunus Akgün'le yeni kontrat yapılacak.
Milliyet'in haberine göre, 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 11 milyon lira alan 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık kontrat yapılacağı kaydedildi.
Ayrıca Yunus'un ücretinin de 40 milyon liraya çıkarılacağı öğrenildi.
4 KEZ AĞLARI SALLADI
Takımın vazgeçilmezleri arasına giren ve bu sezon ligde ve Avrupa'da kritik goller atan Yunus'un bu gelişimi böylece karşılıksız kalmayacak.
Avrupa Ligi'nde 2, Süper Lig'de de 2 gol atma başarısı gösteren Yunus Akgün özellikle Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı performansı ile yıldızlaşmıştı.
Alanyaspor maçında sağ kanatta görevlendirilen Yunus soldaki gibi yine etkili bir görüntü çizerken, joker gibi kullanılmasının Okan Buruk'un elini rahatlattığı belirtildi.
Kerem'in ayrılığından sonra Barış Alper'in formsuzluğu, Sallai'nin de hazır olmaması nedeniyle Yunus'un bu çıkışının çok değerli bulundu.
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