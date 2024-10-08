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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı!

Milli araya lider giren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetim, son dönemde performansıyla takdir toplayan Yunus Akgün hakkında radikal bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 09:26
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Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı!

Trendyol Süper Lig'de 8 hafta sonunda liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı!

Sarı kırmızılılar milli araya Alanyaspor maçında aldığı 3 puanla moralli girdi.

Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı!

Öte yandan yönetim, milli arada önemli adımlar atmayı planlıyor.

Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı!

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların bu sezonki parlayan yıldızı Yunus Akgün hakkında çarpıcı bir haber geldi.

Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı!

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı!

Galatasaray'da harika bir sezon başlangıcı yapan ve son olarak Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Yunus Akgün'le yeni kontrat yapılacak.

Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı!

Milliyet'in haberine göre, 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 11 milyon lira alan 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık kontrat yapılacağı kaydedildi.

Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı!

Ayrıca Yunus'un ücretinin de 40 milyon liraya çıkarılacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı!

4 KEZ AĞLARI SALLADI

Takımın vazgeçilmezleri arasına giren ve bu sezon ligde ve Avrupa'da kritik goller atan Yunus'un bu gelişimi böylece karşılıksız kalmayacak.

Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı!

Avrupa Ligi'nde 2, Süper Lig'de de 2 gol atma başarısı gösteren Yunus Akgün özellikle Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı performansı ile yıldızlaşmıştı.

Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı!

Alanyaspor maçında sağ kanatta görevlendirilen Yunus soldaki gibi yine etkili bir görüntü çizerken, joker gibi kullanılmasının Okan Buruk'un elini rahatlattığı belirtildi.

Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı!

Kerem'in ayrılığından sonra Barış Alper'in formsuzluğu, Sallai'nin de hazır olmaması nedeniyle Yunus'un bu çıkışının çok değerli bulundu.

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