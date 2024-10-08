Galatasaray: 75 - CEZ Nymburk: 87 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında konuk ettiği Çekya ekibi CEZ Nymburk'a 87-75 mağlup oldu.

Karşılaşmanın en skorer ismi Galatasaray'da 19 sayıyla James Palmer Jr oldu.

CEZ Nymburk takımında ise Christian Bishop 15 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk mağlubiyetin alırken, CEZ Nymburk ise ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Petar Pesic (Sırbistan)

Galatasaray: Otis Livingston 12, Roberts Blumbergs 10, James Palmer Jr 19, Angel Delgado 6, Göksenin Köksal 6, Will Cummings 12, Samet Geyik, Altan Çamoğlu

Başantrenör: Yakup Sekizkök

CEZ Nymburk: Stephen Brown 12, Tylan Birts 5, Christian Bishop 15, Jaromir Bohacik 13, Martin Kriz 10, Matej Svoboda 3, Ondrej Sehnal 5, Nighael Ceaser 9, J.T. Shumate 9, Frantisek Rylich 6, Jakub Tuma

Başantrenör: Francesco Tabellini

1. Periyot: 13-23 (CEZ Nymburk lehine)

Devre: 37-46 (CEZ Nymburk lehine)

3. Periyot: 57-66 (CEZ Nymburk lehine)