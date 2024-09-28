Sıra devlere geldi

Galatasaray Petrol Ofisi, A Grubu'nda Fransa'dan Olimpik Lyon, Almanya'dan Wolfsburg ve İtalya'dan Roma ile rakip oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ilk turda Lüksemburg'un Raicing Union, ikinci turda da Çekya'nın Slavia Prag ekiplerini eleyip grup aşamasına kalmayı başarmıştı Galatasaray'ın tek Türk ekibi olarak girdiği kura çekimi sonrası B Grubu; Chelsea, Real Madrid, Twente, Celtic, C Grubu; Bayern Münih, Arsenal, Juventus, Valarenga, D Grubu ise Barcelona, Manchester City, St. Pölten ve Hammarby ekiplerinden oluştu. Organizasyonda müsabaka programı henüz ilan edilmezken ilk maçların 8-9 Ekim tarihlerinde oynanacağı duyuruldu.

DİŞLİ RAKİPLER ÇIKTI

UEFA kadınlar kulüp sıralamasında 77. olan Galatasaray, 18. Slavia Prag'ı elemişti. Sarı-kırmızılı ekibin gruptaki rakiplerinin sıralaması ise şu şekilde oldu: Lyon (2), Wolfsburg (6), Roma (13).