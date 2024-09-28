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Haberler Galatasaray

Konsantrasyon!

Okan Buruk, oyuncularına rehavet uyarısı yaptı. "Fenerbahçe ve PAOK zaferlerini unutun. Tek düşüncemiz Kasımpaşa'yı yenmek. Bu maçta hata istemiyorum".

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Konsantrasyon!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa sınavı öncesinde takıma son uyarılarını yaptı. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe ve PAOK maçındaki zaferlerin unutulması gerektiğini, tek odağın Kasımpaşa maçı olduğunu söyledi. Buruk, "Güzel bir seri yakaladık, bunu devam ettirebiliriz. Derbiyi ve PAOK maçını iyi bir futbolla kazandık. Geçmişe bağlı kalmayalım. Tek düşüncemiz Kasımpaşa'yı mağlup etmek. Bu mücadelede hata istemiyorum" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı oyuncuların da rehavete girmeden Kasımpaşa maçına konsantre olduğu öğrenildi.

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