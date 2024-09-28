Konsantrasyon!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa sınavı öncesinde takıma son uyarılarını yaptı. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe ve PAOK maçındaki zaferlerin unutulması gerektiğini, tek odağın Kasımpaşa maçı olduğunu söyledi. Buruk, "Güzel bir seri yakaladık, bunu devam ettirebiliriz. Derbiyi ve PAOK maçını iyi bir futbolla kazandık. Geçmişe bağlı kalmayalım. Tek düşüncemiz Kasımpaşa'yı mağlup etmek. Bu mücadelede hata istemiyorum" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı oyuncuların da rehavete girmeden Kasımpaşa maçına konsantre olduğu öğrenildi.