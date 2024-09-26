Yunus Akgün şov sürüyor

Okan Buruk'un Kerem Aktürkoğlu'nun gidişinden sonra formayı verdiği Yunus Akgün, hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Rize ve G.Antep FK maçlarında ilk 11'de başlayan ve geçen hafta 3-1'lik Gaziantep galibiyetinde ağları sarsıp siftah yapan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde de Mertens'in golünde atağı başlatan isim oldu. Genç yıldız, PAOK maçına da damga vurdu. 76'da Osimhen'in asistinde ağları sarsıp Cimbom'u zafere taşıdı.

İNŞALLAH 2000'DEKİ GİBİ KUPAYI ALIRIZ

PAOK maçının yıldızlarından Yunus Akgün, hayalini açıkladı. Akgün, "Saha içerisinde çok keyif alıyorum. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Oynadıkça daha iyi Yunus olacak. İnşallah böyle devam ederim. Galatasaray kapısından içeri 2008'de girdim. Yıllar çabuk geçiyor. Her altyapı oyuncusunun hayali A Takım ve gol atmaktır. Hayallerimi yaşıyorum. İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız" dedi.