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Mourinho’ya 70 dakika göndermesi
Galatasaray'dan Mourinho'nun "70 dakika beklemem gerekti" açıklamasına cevap geldi: Derbi 22.00'de sona erdi ve TFF talimatları gereği flaş röportajlar 25 dakika içerisinde tamamlanmalı. Ancak ev sahibi kulüp 22.40'ta röportajlarına başlamamıştır. Basın toplantısı için de süre sınırı 20 dakikadır. Basın toplantımız 14 dakika sürmüş. Özetle kendi oyuncularının röportaja geç gitmesi nedeniyle rakip takım hocasının toplantıya katılımı gecikmiştir.
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