Lucas Torreira: Üç senedir gol atamamam çok konuşuldu ama...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibini 3-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TORREIRA'NIN AÇIKLAMALARI

"İnanılmaz mutluyuz. Bu çok önemli bir maç, 3 puanın daha önemli olduğunun farkındaydık. Büyük bir takıma karşı oynadık. Şahsi olarak da mutluyum. Taraftarları da mutlu ettiğimiz için mutluyuz."

"Üç senedir gol atamamam çok konuşuldu ama 3 şampiyonluğum var. Derbide takıma yardımım da çok önemliydi. Golüm, aileme, sevgilime, taraftarlara ve Uruguay'daki kulübüme gelsin."