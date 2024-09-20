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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 futbolcuyla özel görüşme!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş görüşme geldi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk 3 futbolcuyla toplantı yaptı. Buruk, özellikle bu toplantıda, "Sistematik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bilinçli ve sizi hedef alan bir saldırı. Bu yüzden kart konusunda dikkat edin" dediği öğrenildi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 11:05
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 futbolcuyla özel görüşme!

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk Milliyet'te yer alan habere göre son dönemde hedef gösterilmelerinden çekinirken, oyuncularıyla derbi öncesi toplantı yaptı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 futbolcuyla özel görüşme!

Sarı-kırmızılı teknik adam yayınlanan istatistiklerin gerçekleri yansıtmadığını, buna karşın hedef saptırıldığını belirterek, "Sistematik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bilinçli ve sizi hedef alan bir saldırı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 futbolcuyla özel görüşme!

Kart konusunda hassas olmalısınız. Kendi maçlarında rakiplere gösterilen kartlara, kendilerine verilmeyen kartlara bakmıyorlar. Tek dertleri Galatasaraylı futbolcuların kart görmesi" diye konuştuğu öğrenildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 futbolcuyla özel görüşme!

ÖZEL OLARAK DİKKATLERİNİ ÇEKTİ

Okan Buruk'un, özellikle ilk 11'in değişilmez isimleri olan Torreira, Barış Alper Yılmaz ile Abdülkerim Bardakçı'nın bu konuda özel olarak dikkatlerini çektiği bildirildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 futbolcuyla özel görüşme!

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun önceki gün yapılan açıklamayla Atilla Karaoğlan'ın derbiye atanmasından sonra endişelerinin daha da yükseldiği belirtildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 futbolcuyla özel görüşme!

Başkan Dursun Özbek de Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada bu atamayı eleştirirken, "Hakem mi kalmadı da Atilla Karaoğlan bu derbiyi yönetiyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 futbolcuyla özel görüşme!

DERBİYE PRİM

Galatasaray'da haftalık yönetim kurulu toplantısı dün yapıldı. Başkan Dursun Özbek ve ekibinin de teknik heyet gibi derbi için seferberlik ilan ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Florya'ya çıkarma yapacağı da belirtildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 futbolcuyla özel görüşme!

Özbek ve kurmaylarının oyuncuların moralini yüksek tutmak için bir konuşma yapacağı, ayrıca takıma özel prim de açıklayacağı öğrenildi.

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