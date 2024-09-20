Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 futbolcuyla özel görüşme!
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş görüşme geldi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk 3 futbolcuyla toplantı yaptı. Buruk, özellikle bu toplantıda, "Sistematik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bilinçli ve sizi hedef alan bir saldırı. Bu yüzden kart konusunda dikkat edin" dediği öğrenildi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-kırmızılı teknik adam yayınlanan istatistiklerin gerçekleri yansıtmadığını, buna karşın hedef saptırıldığını belirterek, "Sistematik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bilinçli ve sizi hedef alan bir saldırı.
ÖZEL OLARAK DİKKATLERİNİ ÇEKTİ
Okan Buruk'un, özellikle ilk 11'in değişilmez isimleri olan Torreira, Barış Alper Yılmaz ile Abdülkerim Bardakçı'nın bu konuda özel olarak dikkatlerini çektiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun önceki gün yapılan açıklamayla Atilla Karaoğlan'ın derbiye atanmasından sonra endişelerinin daha da yükseldiği belirtildi.
Başkan Dursun Özbek de Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada bu atamayı eleştirirken, "Hakem mi kalmadı da Atilla Karaoğlan bu derbiyi yönetiyor?" ifadelerini kullanmıştı.
DERBİYE PRİM
Galatasaray'da haftalık yönetim kurulu toplantısı dün yapıldı. Başkan Dursun Özbek ve ekibinin de teknik heyet gibi derbi için seferberlik ilan ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Florya'ya çıkarma yapacağı da belirtildi.
Özbek ve kurmaylarının oyuncuların moralini yüksek tutmak için bir konuşma yapacağı, ayrıca takıma özel prim de açıklayacağı öğrenildi.
DİĞER