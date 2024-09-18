Mekanın sahibi

Süper Lig'de Galatasaray fırtınası hız kesmeden sürüyor... Son iki maçında Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u beşer golle deviren sarı-kırmızılılar, 3. haftanın erteleme mücadelesinde Gaziantep FK'ye şans tanımadı. Mücadeleye çok iyi başlayan Galatasaray, 11'de Barış Alper'le kilidi açtı. 26'da nefis bir organizasyonla Yunus Akgün farkı ikiye çıkarttı.

BATSMAN SAHNEDE

İkinci yarıda ise derbiyi düşünerek vites düşüren Galatasaray, 76'da Batshuyayi'yle durumu 3-0 yaptı. 81'de öne çıkan Muslera'yı orta sahadan avlayan Furkan, muhteşem golüyle skoru belirledi. 3-1'lik sonuçla Süper Lig'de 5 maçta 15 puana ulaşan Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu. Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılılar, Kadıköy'e lider gidiyor. Tek hedef derbide koltuğu korumak olacak.

TERİM'E ORTAK

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Okan Buruk, rekorları parçalamaya devam ediyor. Geçen sezon kırılmadık rekor bırakmayan tecrübeli hoca, dün yeni bir tarih yazdı. Sezona 5'te 5 ile giren Buruk, Fatih Terim'den sonra Galatasaray'da bu başarıyı yakalayan ilk isim oldu.

YUNUS POTTER!

Golünün ardından Kerem'le özdeşleşen Kerem Aktürkoğlu'nun sevincini yapan Yunus Akgün, "Kerem ile her gün konuşuyoruz. Ona söz vermiştim. Zaten hemen yazmış. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" dedi.

SELÇUK İNAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaray taraftarı, eski kaptanlarından Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ı tribüne çağırdı. Selçuk İnan da sarı-kırmızılı taraftarları selamladı, sevgi gösterilerine karşılık verdi. Eski takım arkadaşı, Fernando Muslera'yla da hasret gideren İnan, G.Saray'da 14 kupa kazanma başarısı göstermişti.