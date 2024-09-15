"Kupalara talibiz"

Milli Takım maçları sonrası oynanan maçların zor olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Çok fazla oyuncumuzla çalışamadık. Devamında sadece 2 gün birlikte çalıştık. Rakibimiz 5'li savunmayla bizi karşıladı. Bunu bir duran topla çözdük. Oyunun devamında rakibimizin çok açılmadığını gördük. Girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golle bizim için önemli. Ayrıca çok fazla pozisyon vermedik. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı."

"AVRUPA'DA KUPA KAZANMA HEDEFİMİZ VAR"

Transfer dönemi bittikten sonra oyuncuların kafa yapısını daha kendilerinden emin ve rahat olduğunu söyleyen Buruk, Yolumuza devam edeceğiz. Avrupa'da kupa kazanma hedefimiz var. 3 tane eksiğimiz vardı. Ama sahada oyuncular yüzde 100'lerini verdi" ifadelerini kullandı. Yeni gelen yabancı oyuncularının performansı hakkında açıklama yapan Buruk, Ya öldürüyoruz ya fazla yukarı çıkartıyoruz. Sara iyi bir oyun ortaya koydu. Savunmadaki oyuncularımızın performansı da Lucas ile Sara'nın performansını artıyor" diye konuştu.

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde bir Süper Lig sezonuna dörtte dört yaparak başlayan dördüncü yerli teknik direktör oldu. (Okan Buruk, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Gündüz Kılıç)

İCARDİ ARJANTİN'DE

İcardi hakkında da açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Icardi'nin tedavisi Arjantin'de sürüyor. 2-3 gün içerisinde burada bizim kontrolümüzde devam edecek. Şu an 2 haftalık bir süresi daha var gibi gözüküyor" dedi.

"ZAMANLA KARAR VERECEĞİZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Elimizdeki kadrodan memnunum. Önümüzdeki zor bir takvim var. Bu takvimde Salı günü kullanamayacağımız oyuncular olacak. Bir sonraki maçta Batshuayi kadroda olacak. Buna zamanla maç maç karar vereceğiz" dedi.