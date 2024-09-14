Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5 - 0 mağlup etti. Yeni yıldızlarıyla birlikte taraftarlarına futbol şöleni sunan sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.

Basın toplantısında fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin "Barış Alper Yılmaz attığı golden sonra belini tutarak değişiklik istedi. Oyuncunun sakatlığı var mı?" sorusuna Okan Buruk, "Daha öncede belinde bir sıkıntı vardı. Barış'ı gol atması için oyunda tuttum, devamında ağrısı olduğu için oyundan çıktı. Çok önemli bir durumu söz konusu değil" yanıtını verdi.