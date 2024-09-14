Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Galatasaray'a operasyon yapıyorlar"

Galatasaray'a operasyon olduğunu düşünüyor musunuz? Sosyal medyadaki eleştirilerin tamamının G.Saray taraftarı tarafından geldiğini düşünmüyorum. Psikolojik savaş içinde G.Saray maskesi takmış bot hesapların, bilerek ve isteyerek algı operasyonları ile kulübü yıpratmaya çalıştıklarını görüyorum. Örneğin; Adnan Polat'ın başkanlığını gündeme getirenlere en iyi cevabı yine Polat, "Başkanlık görevini kapattım" diyerek karşılık verdi. İletişim eksikliği yüksek seviyede. G.Saray iletişimde ve sosyal medyada güçlü değil. G.Saray üzerine iftiralar boca ediliyor. G.Saray'daki bir grup muhalefet de Florya'nın yaratacağı ekonomik gücü Dursun Özbek'in eline vermek istemiyor. Biliyorum ki Özbek ihale sonrası yapılacak ilk peşin ödeme ile sermaye artırımına gidecek ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacak. Maalesef G.Saray'da huzuru güçlendirmek adına çalışanlar yerine huzursuzluk yaratmaya çalışan bir kesim var. Bu kesim sürekli huzursuzluk ateşinin altına odun atıyor.