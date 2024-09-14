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Haberler Galatasaray

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Galatasaray'a operasyon yapıyorlar"

Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen Galatasaray'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tüzemen, Sosyal medyada sarı kırmızılı takıma operasyon yapıldğını söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 12:24 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 12:26
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Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Galatasaray'a operasyon yapıyorlar"

Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray ile ilgili gelen soruları cevapladı.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Galatasaray'a operasyon yapıyorlar"

G.Saray yeniden seçime gider mi? G.Saray'da rüzgârın nereden eseceği belli olmaz. Transfer politikalarındaki hatalar, yönetimi zora soktu, Dursun başkanın yaptığı yeni yönetimin yeterliliği tartışıldı. Florya, tecrübesiz insanlara emanet edildi. Kongre üyesi olarak; projeleri dikkatle izliyorum. Kemerburgaz, ekim ayı içinde tamamen hizmete girecek, Mecidiyeköy'deki rezidans, sahiplerine aralık ayında teslim edilecek. G.Saray'ın inşaatı bitirmek adına 10 milyon TL bütçe ayırdığını duydum. Daha önce bu rezidansı yapmak isteyen kuruluş konkordato ilan etti ama sonra Beşiktaş Voleybol Takımı'na sponsor oldu.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Galatasaray'a operasyon yapıyorlar"

Adnan Polat ile konuştum ve kendisine "Geçici süre için başkanlık adayı mısınız?" diye sordum. Bana, "Ben G.Saray'daki görevimi tamamladım, başkanlıkla yakından uzaktan ilgim yok. Florya projesi için çalışıyorum. Kısa süre içinde çalışmaları bitirip ihaleye çıkacağız" dedi. G.Saray'ı seçim ortamına sokmak, çok yanlış olur. Akil insanlar, başkan Özbek ile bir araya gelip görüşlerini söyleyip desteklerini vermelidir. Dursun Bey de tamamen Florya'ya odaklandığı için transferde yaşanan sıkıntıları çözme konusunu ıskalamıştır. G.Saray'ın kaostan çıkıp huzur bulması için başkan Özbek'in ipleri eline alması ve masaya yumruğunu vurması gerekir.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Galatasaray'a operasyon yapıyorlar"

Galatasaray'a operasyon olduğunu düşünüyor musunuz? Sosyal medyadaki eleştirilerin tamamının G.Saray taraftarı tarafından geldiğini düşünmüyorum. Psikolojik savaş içinde G.Saray maskesi takmış bot hesapların, bilerek ve isteyerek algı operasyonları ile kulübü yıpratmaya çalıştıklarını görüyorum. Örneğin; Adnan Polat'ın başkanlığını gündeme getirenlere en iyi cevabı yine Polat, "Başkanlık görevini kapattım" diyerek karşılık verdi. İletişim eksikliği yüksek seviyede. G.Saray iletişimde ve sosyal medyada güçlü değil. G.Saray üzerine iftiralar boca ediliyor. G.Saray'daki bir grup muhalefet de Florya'nın yaratacağı ekonomik gücü Dursun Özbek'in eline vermek istemiyor. Biliyorum ki Özbek ihale sonrası yapılacak ilk peşin ödeme ile sermaye artırımına gidecek ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacak. Maalesef G.Saray'da huzuru güçlendirmek adına çalışanlar yerine huzursuzluk yaratmaya çalışan bir kesim var. Bu kesim sürekli huzursuzluk ateşinin altına odun atıyor.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Galatasaray'a operasyon yapıyorlar"

ERGÜN KULÜBÜN ÖNÜNÜ AÇTI
G.Saray'da neler oluyor? Cenk Ergün neden istifa etti? Sosyal medya tarafından, yapılamayan transferler nedeniyle hedef haline geldi. Ağır sözcüklerle eleştirildi. Oysa Cenk Ergün, Dursun Özbek'in başkanlık döneminde Mariano, Maicon, Gomis, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Fernando, Ndiaye, Tolga Ciğerci gibi transferleri yapmış, bu takım iki yıl üst üste şampiyon olmuş, Dursun Özbek yerine gelen Mustafa Cengiz bu oyuncuları satarak kulübe para kazandırmıştı. Cenk Ergün'ün o dönemdeki performansının da bu döneminde olmadığını söyleyebilirim. Çeşitli konularda kendisine ithamlarda bulunuldu. Ergün de G.Saray Liseli ve bir kongre üyesi olarak kendine yakışanı yaptı, kulübün önünü açmak için istifa etti. Ergün'ün yapacağı açıklamalar istifasının gerekçeleri olacaktır. ifadelerini kullandı.

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