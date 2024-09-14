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Haberler Galatasaray

Galatasaray 5 - 0 Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmayı 5 - 0 kazanan sarı kırmızılılar, böylelikle yeni sezonda çıktıkları 4 maçta 4 galibiyet aldı ve liderlik koltuğuna oturdu. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 22:09
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Galatasaray 5 - 0 Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında heyacan sürüyor. Günün maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar rakibini 5 - 0 mağlup etti. İşte maçın ayrıntıları...

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 3'üncü dakikada sol iç kulvardan kullanılan frikikte Sara'nın kale önüne yaptığı ortaya kafayla düzgün bir vuruş yapan Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar 25'inci dakikada 2'nci golü buldu. Paslaşarak kullanılan frikikte Sara'nın sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya kale önünde Osimhen meşin yuvarlağa kafayla dokundu. Pozisyonun devamında son olarak Abdülkerim Bardakcı'nın temas ettiği top ağlarla buluştu: 2-0. Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya da golle başladı. 49'uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Sara, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0. Galatasaray, 61'inci dakikada farkı 4'e çıkardı. Torreira'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topu önüne alan Mertens'in yerden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0. Galatasaray, 80'inci dakikada Kaan Ayhan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından kale önüne çıkardığı pasa bekletmeden dokunan Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 5'inci golü buldu: 5-0. Hücumda etkisiz bir görüntü çizen Rizespor karşısında rahat bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, birçok gol fırsatından da yararlanamadı.

Mücadelede başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar, Rizespor'u 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

RİZESPORLU ALIKULOV HASTANEYE KALDIRILDI

Çaykur Rizespor'da sakatlanarak oyundan çıkan Khusniddin Alikulov, beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Maçın ilk devresinde bir hava topu mücadelesinde Galatasaraylı Victor Osimhen ile mücadeleye giren Alikulov yerde kaldı. Maça devam edemeyen Özbek oyuncu, yerini 38'inci dakikada Amir Hadziahmetovic'e bıraktı. Oyundan alınan Alikulov, beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonundaki uygulamaya aldığı yeni kuralda "beyin sarsıntısı" nedeniyle zorunlu değişiklik yapıldığı durumlarda iki takıma da 6'ncı oyuncu değişikliği hakkı tanındı. Rizespor'da Alikulov, ilk yarıda bu sebepten oyundan çıktığı için mücadelede iki takım da 6'ncı oyuncu değişikliği hakkını kullandı.

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