Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten transfer açıklaması! "1-2 saat içinde..."

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk sarı kırmızılıların transfer gündemi hakkında konuştu. Öztürk, 1-2 saat içerisinde netleşecek transferlerin olabileceğini söyledi.

İŞTE ÖZTÜRK'ÜN SÖZLERİ;

Metin Öztürk: Belki de 1-2 saat içerisinde netleştireceğimiz transferler vardır. Benim bir bilgim yok. Diğer 18 takımı neden sormuyorsunuz? Bugün, onlar için de son gün. 5 kaleci, 5 santrfor, 10 defans ile mi oynayacağız? Birçok oyuncumuzu başka takımlara göndermeme sebebimiz, kadro fazlalığı.

"5 TRANSFER YETERSİZ Mİ?"

"Dünyanın en büyük üç santrforundan biri geldi. Geçen sene Kopenhag'da bize sahayı dar eden Jelert geldi. 5 tane çok kıymetli transfer yaptık. 2-3 transfer yeterliyken 5 transferinin yetersiz görülmesini anlamakta zorluk çekiyorum." açıklamalarını yaptı.