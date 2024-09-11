Gidenler Parlıyor

Galatasaray bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler kadar yollarını ayırdığı isimlerle de gündem oldu. Aslan'dan giden isimler gösterdikleri performansla dikkat çekti. Galatasaray'ın yeni bir takım bulmak için epey uğraştığı Tete, transfer olduğu Panathinaikos'ta 8 maçta 3 gollük katkı verdi. Brezilyalı oyuncu kritik anlarda sahneye çıkarak dikkat çekti. Bremen'e kiralık olarak gönderilen Derrick Köhn de ilk karşılaşmasında asist yaptı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Tanguy Ndombele ise Nice ile harika performans sergilerken bir kez haftanın takımına seçildi. Ayrılan oyuncuların performansı teknik heyetin performansını sorgulattı.