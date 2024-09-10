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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Ada çıkarması! İşte hedefteki genç isim

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar rotasını İngiltere'ye çevirdi. Cimbom'un hedefinde ise genç bir isim var. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 21:42
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Ada çıkarması! İşte hedefteki genç isim

Transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Ada çıkarması! İşte hedefteki genç isim

Sarı-kırmızılılar Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Ada çıkarması! İşte hedefteki genç isim

Öte yandan Cimbom, orta saha takviyesi için de arayışlarına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Ada çıkarması! İşte hedefteki genç isim

İngiliz basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Premier Lig'den o isim için teklifte bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Ada çıkarması! İşte hedefteki genç isim

İŞTE O İSİM!

TEAMtalk'ın haberine göre, Galatasaray Chelsea'den Carney Chukwuemeka ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Ada çıkarması! İşte hedefteki genç isim

Cimbom, Chukwuemeka'yı Türkiye'ye gelmek için ikna etmeye çalışıyor ancak 20 yaşındaki oyuncuyu Chelsea'den ayrılmaya ikna etmek şu anda zor bir iş gibi görünüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Ada çıkarması! İşte hedefteki genç isim

İngiliz oyuncunun bu yaz transfer döneminin sonlarına doğru adı Manchester United ve West Ham United'la geçse de oyuncu Chelsea'de kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Ada çıkarması! İşte hedefteki genç isim

Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca'nın planları arasında yer almayan oyuncu, yeni sezonda hiçbir resmi maçta süre alamadı.

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