TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Ada çıkarması! İşte hedefteki genç isim
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar rotasını İngiltere'ye çevirdi. Cimbom'un hedefinde ise genç bir isim var. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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İngiliz basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Premier Lig'den o isim için teklifte bulundu.
İŞTE O İSİM!
TEAMtalk'ın haberine göre, Galatasaray Chelsea'den Carney Chukwuemeka ile ilgileniyor.
Cimbom, Chukwuemeka'yı Türkiye'ye gelmek için ikna etmeye çalışıyor ancak 20 yaşındaki oyuncuyu Chelsea'den ayrılmaya ikna etmek şu anda zor bir iş gibi görünüyor.
İngiliz oyuncunun bu yaz transfer döneminin sonlarına doğru adı Manchester United ve West Ham United'la geçse de oyuncu Chelsea'de kaldı.
Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca'nın planları arasında yer almayan oyuncu, yeni sezonda hiçbir resmi maçta süre alamadı.
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