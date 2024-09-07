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Nijerya 3-0 Benin (MAÇ SONUCU ÖZET) Victor Osimhen boş geçmedi!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya, Benin'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de ağları havalandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 21:34
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Nijerya 3-0 Benin (MAÇ SONUCU ÖZET) Victor Osimhen boş geçmedi!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Nijerya, evinde Benin'i konuk etti.

Mücadeleyi Nijerya 3-0 kazanırken goller; 45+2 ve 84'te Ademola Lookman, 78. dakikada ise Victor Osimhen'den geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, 72. dakikada Victor Boniface'ın yerine oyun girdi ve 6 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Nijerya gruba 3 puanla başlarken, Benin puansız kalmış oldu. Grubun bir sonraki maç haftasında Nijerya deplasmanda Ruanda ile karşılaşırken, Benin evinde Libya ile karşılaşacak.

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