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Adana Demirspor - Galatasaray maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 65. dakikasında hakem Kadir Sağlam penaltıyı gösterdi. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 23:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 23:33
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Adana Demirspor - Galatasaray maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.

65. dakikada Yusuf Sarı'nın şutu Abdülkerim'in eline çarptı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Yusuf Sarı, Muslera'yı geçemedi.

İŞTE PENALTI POZİSYONU

BİR PENALTI KARARI DAHA!

Jelert'in rakibini ceza sahası içinde düşürmesiyle birlikte hakem Kadir Sağlam bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen savunma oyuncusu Gravillon topu ağlara gönderdi.

İŞTE O POZİSYON

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