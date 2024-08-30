Sonu Bilbao olsun

36 takımlı lig etabında 8 maç yapacak ekiplerimiz 25 Mayıs'ta Bilbao'daki finalde olmayı hedefliyor UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler bugün belli oluyor. Şampiyonlar Ligi play-off'unda Young Boys'a elenerek hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın katılacağı kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası 14.00'te olacak. Galatasaray'ın 3. torbadan gireceği kurada, Fenerbahçe 2, Beşiktaş ise 4. torbada yer alacak.

RAKİP OLMAYACAK

Temsilcilerimiz, kurallar gereği birbiriyle eşleşemeyecek. Her torbadan 2 takımı çekecek ekipler 4'ü deplasmanda 4'ü iç sahada 8 maç yapacak. 25-26 Eylül 2024'te başlayacak grup etabı, 30 Ocak 2025'te sona erecek. Daha sonra yapılacak play-off, son 16, çeyrek final ve yarı final etaplarının ardından finale, 25 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı ev sahipliği yapacak.

LİG FORMATI NASIL OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde artık yeni bir sistem var. Gruplar yerine 36 takımlı lig aşaması formatında oynanacak. Takımlar, UEFA katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak. Her takım, her torbadan 2 takım olmak üzere 8 farklı ekiple 4'ü iç sahada 4'ü deplasmanda 8 maç oynayacak. Ligde ilk 8'e giren takımlar direkt olarak son 16'ya kalacak. 9-24 arası play-off mücadelesi verecek. Son 12 ise Avrupa'ya veda edecek. 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasındaki takımlar eşleşecek. İlk maçlar 17-24 arasında bitiren takımların sahasında olacak.

HİBRİT SİSTEMLE ÇEKİLECEK

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon hibrit sistem devreye girecek. Kurada kulüplerin teker teker çekilmesinin ardından rakipler ve maçların nerede oynanacağı yazılımla belirlenecek. Bir takımın kendi ülkesinde ekiple karşılaşmayacağı Avrupa Ligi'nde, bir ülkeden en fazla 2 takımla rakip olunacak.

4,29 MİLYON EURO ALDI

G.Saray, Şampiyonlar Ligi play-off turundan geldiği için 4,29 milyon euro kazandı.

EK ÖDÜLLER VAR

Beraberliklerden artan 150 bin euro'lar sıralama ödülü havuza eklenecek ve kulüplere yerlerine göre dağıtılacak.

SIRALAMA: UEFA son sıradaki takıma 75 bin euro ödül verecek. İlk sıradaki takım ise 36x75 bin euro para ödülü kazanacak.

ÖRNEK: Galatasaray, Avrupa Ligi'nde bulunan 36 takım arasında 16. sırada yer alırsa 20 takımı geride bıraktığı için 21x75 bin euro=1,57 milyon euro gelir elde edecek.

DEĞER SÜTUNU: Yayın havuzuna katkı veren ülkeler sıralanacak. Takımlar son 5 yılda katıldıkları kupa ve UEFA puanına göre sıralanıp ortalama alınacak. Son sıradaki ekip 223 bin euro gelir alacak. Diğerleri katlarını kazanacak. Sıralamaya göre son takım 74 bin euro; diğer takımlar ise katlarını alacak.

1. TORBA

Roma

M. United

Porto

Ajax

Rangers

E. Frankfurt

Tottenham

Lazio

Slavia Prag

2. TORBA

R. Sociedad

AZ Alkmaar

Braga/Rapid

Olimpiakos

Lyon

Paok

LASK/FCSB

Fenerbahçe

Maccabi

3. TORBA

Ferencvaros/ Banja Luka

Karabağ

Galatasaray

Molde

Plzen-Hearts

Bodo Glimt

St. Gilloise

D. Kiev

Ludororets

4. TORBA

Midtjylland

Malmö

A.Bilbao

Hoffenheim

Nice

APOEL

Anderlecht

Twente

Beşiktaş