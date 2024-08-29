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Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 22:09
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Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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