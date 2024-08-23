Galatasaray yine fizikten kaldı!
Sarı-Kırmızılılar 1 yıl içinde 4. kez kendisinden daha atlet ve dinamik bir takım karşısında büyük oyun krizleri yaşadı. Taraftarlar, bu kadar göz önünde olan bir sorun hala çözülemediği için Okan Buruk ve yönetimi hedef aldı...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 08:33
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Şampiyonlar Ligi'nde ise Kopenhag önünde aynı problemler baş göstermişti. Evinde son dakikada 1 puanı kurtarabilen Galatasaray, Danimarka'da 1-0 kaybederek grupta 3. olabilmişti. Ardından Avrupa Ligi'nde Sparta Prag önünde ilk maçı 3-2 kazanan Sarı-Kırmızılılar, Çekya'da 4-1'le bozguna uğramıştı.
Cimbom'un çok sayıda kaliteli ayağı olmasına rağmen Young Boys karşısında da fiziksel olarak büyük problemler yaşaması bardağı taşırdı.
Takvim'deki haberde belirtilene göre taraftarlar, doğru planlamayı yapamayan Okan Buruk ve yönetimi sert şekilde hedef almaya başladı.
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