Galatasaray yine fizikten kaldı!

Devler Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray'da moraller alt üst oldu. Sarı-Kırmızılılar, İsviçre Ligi'nde bu sezon galibiyet alamayan zayıf rakibi önünde aslında son 1 yılda sıkça yaşadığı bir senaryo ile karşı karşıya kaldı.

Okan Buruk'un ekibi yine kendisinden çok daha az kaliteli ancak çok daha atlet ve dinamik bir ekip karşısında büyük saha içi sorunları yaşadı.