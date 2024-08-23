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Galatasaray yine fizikten kaldı!

Sarı-Kırmızılılar 1 yıl içinde 4. kez kendisinden daha atlet ve dinamik bir takım karşısında büyük oyun krizleri yaşadı. Taraftarlar, bu kadar göz önünde olan bir sorun hala çözülemediği için Okan Buruk ve yönetimi hedef aldı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 08:33
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Aslan yine fizikten kaldı!

Devler Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray'da moraller alt üst oldu. Sarı-Kırmızılılar, İsviçre Ligi'nde bu sezon galibiyet alamayan zayıf rakibi önünde aslında son 1 yılda sıkça yaşadığı bir senaryo ile karşı karşıya kaldı.

Aslan yine fizikten kaldı!

Okan Buruk'un ekibi yine kendisinden çok daha az kaliteli ancak çok daha atlet ve dinamik bir ekip karşısında büyük saha içi sorunları yaşadı.

Aslan yine fizikten kaldı!

Cimbom geçtiğimiz sezon yine Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde karşısında ciddi zorlanmış ancak kaliteli ayakları ve biraz da şansının yardımıyla gruplara kalmayı başarmıştı.

Aslan yine fizikten kaldı!

Şampiyonlar Ligi'nde ise Kopenhag önünde aynı problemler baş göstermişti. Evinde son dakikada 1 puanı kurtarabilen Galatasaray, Danimarka'da 1-0 kaybederek grupta 3. olabilmişti. Ardından Avrupa Ligi'nde Sparta Prag önünde ilk maçı 3-2 kazanan Sarı-Kırmızılılar, Çekya'da 4-1'le bozguna uğramıştı.

Aslan yine fizikten kaldı!

Cimbom'un çok sayıda kaliteli ayağı olmasına rağmen Young Boys karşısında da fiziksel olarak büyük problemler yaşaması bardağı taşırdı.

Aslan yine fizikten kaldı!

Takvim'deki haberde belirtilene göre taraftarlar, doğru planlamayı yapamayan Okan Buruk ve yönetimi sert şekilde hedef almaya başladı.

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