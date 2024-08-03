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Galatasaray'da sıra ona geldi! Cajuste ve transfer...

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Jens Cajuste transferinde flaş gelişme... İtalyan basınına göre Napoli'de Antonio Conte tarafından kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile anlaştı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 16:08
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Galatasaray'da sıra ona geldi! Cajuste ve transfer...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor.

Galatasaray'da sıra ona geldi! Cajuste ve transfer...

Gündemde olduğu iddia edilen isimlerden biriside Napoli'de forma giyen Jens Cajuste.

Galatasaray'da sıra ona geldi! Cajuste ve transfer...

İtalyan basınından Calcio Napoli 1926'da yer alan habere göre; Cajuste ile ilgili flaş bir haber yayınlandı.

Galatasaray'da sıra ona geldi! Cajuste ve transfer...

Napoli Calciolive'nın haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da sıra ona geldi! Cajuste ve transfer...

SEZON PERFORMANSI

Napoli'ye geçen yıl Reims'ten imza atan Cajuste, İtalyan ekibinde çıktığı 35 maçta 2 asist yaptı.

Galatasaray'da sıra ona geldi! Cajuste ve transfer...

24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

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