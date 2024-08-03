Galatasaray'da sıra ona geldi! Cajuste ve transfer...
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Jens Cajuste transferinde flaş gelişme... İtalyan basınına göre Napoli'de Antonio Conte tarafından kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile anlaştı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Napoli Calciolive'nın haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
SEZON PERFORMANSI
Napoli'ye geçen yıl Reims'ten imza atan Cajuste, İtalyan ekibinde çıktığı 35 maçta 2 asist yaptı.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
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