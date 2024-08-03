Galatasaray kasasını doldurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon öncesi maddi yönden elde edilen başarı dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda özellikle oyuncu satışlarından gelen bonservisler kasayı adeta doldurdu. Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin durumu ise dikkat çekti. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Nicolo Zaniolo'yu 6.4 milyon Euro'ya Atalanta'ya kiralayan sarı-kırmızılılar, Tete'yi ise 4.75 milyon Euro'ya Panathinaikos'a sattı.
Böylece satışlardan kasaya 15.1 milyon Euro girdi.
Elias Jelert'e 9 milyon Euro ödeyecek Galatasaray, toplamda 6.1 milyon Euro kar elde etmiş oldu.
Bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alan sarı-kırmızılı ekibi, Oğuz Aydın'ı 6 milyon Euro'ya satan Alanyaspor takip etti.
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin 47.1 milyon Euro, Beşiktaş'ın ise 16.7 milyon Euro zararda olması dikkat çekti.
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