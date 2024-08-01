Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer müjdesi!

SÜPER KUPA SÖZLERİ Beşiktaş ile 3 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Özbek, "Güzel ve seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Sezonu güzel bir maçla açarsak aynı şekilde devam eder. Olaysız ve sakatlık olmayan bir sezon diliyorum." dedi.

Yayın ihalesinin hayırlı olması dileğinde bulunan Dursun Özbek, "Kulüpler olarak federasyonun başarısına hizmet etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray, Türk futbolunun marka değerini yükseltecek her türlü olayda TFF'nin destekçisi olacak.