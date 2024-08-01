Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer müjdesi!

Geride kalan sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray'da yeni sezonda yapılacak transfer hamleleri büyük bir merakla takip ediliyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'ten, taraftarlara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 14:43
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer müjdesi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer müjdesi!

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Dursun Özbek, "Bu konuda çalışıyoruz. Çok kısa sürede taraftarlarımızı memnun edecek transferleri yapacağız. Gecikmiş bir şey yok. Geçen sezonki transferlerimize bakarsanız aynı döneme denk geliyor.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer müjdesi!

"SEVİNDİRECEK HABERLERİ VERECEĞİZ"

Yönetim olarak görevimiz taraftarlarımızı memnun etmek. Seyir zevkini yükselten transferleri yapmak. Onun için çalışıyoruz. Yakında inşallah onları sevindirecek haberleri vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer müjdesi!

SÜPER KUPA SÖZLERİ

Beşiktaş ile 3 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Özbek, "Güzel ve seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Sezonu güzel bir maçla açarsak aynı şekilde devam eder. Olaysız ve sakatlık olmayan bir sezon diliyorum." dedi.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer müjdesi!

Yayın ihalesinin hayırlı olması dileğinde bulunan Dursun Özbek, "Kulüpler olarak federasyonun başarısına hizmet etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray, Türk futbolunun marka değerini yükseltecek her türlü olayda TFF'nin destekçisi olacak.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer müjdesi!

Türk futbolunun marka değerini yukarıya çeken bir sezon olmasını diliyorum. Yeni federasyona başarılar diliyorum. Türk futboluna hizmet etmek için buradalar. İbrahim Hacıosmanoğlu ve arkadaşlarının da bu görevi en iyi şekilde yapacağından eminim." diye konuştu.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer müjdesi!

"AYNI KUPAYI ALMAKTAN YORULMUŞTUK"

Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupasının değişmesiyle ilgili de Başkan Özbek, "Galatasaray olarak aynı kupayı almaktan yorulmuştuk. Şimdi bu sezon değişik kupa. İnşallah bu sezon Galatasaray'a nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

G.Saray'dan orta sahaya 2 takviye birden!
Cimbom'a Hırvat maestro!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Olimpiyatlara damga vurdu! Tüm dünya Yusuf Dikeç’i konuşuyor: O ayrıntı gündeme oturdu…
Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı!
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Süper Kupa maçına hazırlanıyor Beşiktaş Süper Kupa maçına hazırlanıyor 15:11
F.Bahçe'de Lille mesaisi başladı! F.Bahçe'de Lille mesaisi başladı! 15:01
Trabzonspor - Ruzomberok maçı ayrıntıları! Trabzonspor - Ruzomberok maçı ayrıntıları! 14:45
Özbek'ten taraftarlara transfer müjdesi! Özbek'ten taraftarlara transfer müjdesi! 14:42
Cimbom'a Hırvat maestro! Cimbom'a Hırvat maestro! 13:20
Trabzonspor - Ruzomberok maçı detayları! Trabzonspor - Ruzomberok maçı detayları! 13:17
Daha Eski
Süper Kupa'nın hakemi belli oldu! Süper Kupa'nın hakemi belli oldu! 12:26
Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 11:30
G.Saray çok istiyordu! O yıldızı F.Bahçe kapıyor G.Saray çok istiyordu! O yıldızı F.Bahçe kapıyor 10:55
La Fiorita - Başakşehir maçı yayın bilgileri! La Fiorita - Başakşehir maçı yayın bilgileri! 10:36
G.Saray'dan orta sahaya 2 takviye birden! G.Saray'dan orta sahaya 2 takviye birden! 10:28
O futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü! O futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü! 09:43