Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer müjdesi!
Geride kalan sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray'da yeni sezonda yapılacak transfer hamleleri büyük bir merakla takip ediliyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'ten, taraftarlara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
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SÜPER KUPA SÖZLERİ
Beşiktaş ile 3 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Özbek, "Güzel ve seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Sezonu güzel bir maçla açarsak aynı şekilde devam eder. Olaysız ve sakatlık olmayan bir sezon diliyorum." dedi.
Yayın ihalesinin hayırlı olması dileğinde bulunan Dursun Özbek, "Kulüpler olarak federasyonun başarısına hizmet etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray, Türk futbolunun marka değerini yükseltecek her türlü olayda TFF'nin destekçisi olacak.
Türk futbolunun marka değerini yukarıya çeken bir sezon olmasını diliyorum. Yeni federasyona başarılar diliyorum. Türk futboluna hizmet etmek için buradalar. İbrahim Hacıosmanoğlu ve arkadaşlarının da bu görevi en iyi şekilde yapacağından eminim." diye konuştu.
"AYNI KUPAYI ALMAKTAN YORULMUŞTUK"
Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupasının değişmesiyle ilgili de Başkan Özbek, "Galatasaray olarak aynı kupayı almaktan yorulmuştuk. Şimdi bu sezon değişik kupa. İnşallah bu sezon Galatasaray'a nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.
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