B planı Rios

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Wendel konusunda Zenit'le pazarlıklara devam eden sarı-kırmızılılar, bu transferde sorun çıkarsa B planını hazırlamış durumda. Cimbom, Palmeiras'ta forma giyen Richard Rios'u takibe aldı. Menajerlerin önerdiği 24 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, teknik heyetin onayından geçti. Rios için Palmeiras'la görüşmelerin başladığı öğrenildi. 10 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız orta saha için şartların zorlanması bekleniyor.

KOLOMBİYA'DA VAZGEÇİLMEZ

Scout ekibinin Copa America'da izlediği ve olumlu rapor verdiği Rios ile ilk görüşmenin yapıldığı ve şartların masaya yatırıldığı öğrenildi. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Rios, güçlü fiziği ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. Genç oyuncu, geçen sezon 1.3 milyon euro karşılığında Guarani'den Flamengo'ya transfer olmuştu. Copa America'da finale kadar yükselen Kolombiya Milli Takımı'nın banko oyuncusu olan Rios, 6 maçta görev yaptı. Turnuvada dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, Avrupa'dan birçok kulübün radarına girmiş durumda. Ayrılığa hazır olan Rios, transferi gerçekleşirse ilk kez Avrupa deneyimi yaşamış olacak.