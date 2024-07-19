GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla 1+1 yıllık mukavele yaptı. Ziyech, yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, sağ bek transferini de bitiriyor.