Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Galatasaray hem de A Milli Takım ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İngiltere'ye gitti. Ada basını, milli yıldızın görüşeceği Premier Lig takımlarını açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 13:59
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Geçtiğimiz sezonlara nazaran durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar sadece iki transferi açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

İlk olarak forvet takviyesi yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Galatasaray, Belçikalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

İkinci transferini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla 1+1 yıllık mukavele yaptı. Ziyech, yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, sağ bek transferini de bitiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Sarı-kırmızılılar, Guela Doue transferi için hem oyuncu hem de kulübü Rennes ile her konuda anlaşma sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Fransız ekibi ile 6 milyon bonservis + 2 milyon (bonuslar) olmak kaydıyla anlaşan Galatasaray, Guela Doue ile 1.2 milyon Euro maaş anlaşmasında son imzaları bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Galatasaray, Fildişi Sahilli sağ beki hafta sonu İstanbul'a getirip, pazartesi günü de kampa götürmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Guela Doue transferini kısa süre içerisinde açıklaması beklenen Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan yıldız futbolcu, EURO 2024'te de yıldızını parlatmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Genç oyuncu, özellikle A Milli Takımımızın çeyrek finalde Hollanda ile oynadığı maçta dünyanın en iyi stoperi olarak kabul edilen Virgil van Dijk'a yaşattığı zor anlarla çok konuşuldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İNGİLTERE'DE

Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Barış Alper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İngiltere'de olduğunu duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

23 yaşındaki yıldızın, transfer görüşmeleri için Ada ülkesine geldiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Öte yandan İngiliz basını, milli futbolcunun görüşeceği takımları açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

ARSENAL VE TOTTENHAM İLE GÖRÜŞECEK

HITC'de yer alan haberde; Londra'da bulunan Barış Alper Yılmaz'ın Arsenal ve Tottenham ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

5 İNGİLİZ KULÜBÜ DAHA İSTİYOR

Haberde ayrıca bu iki takımın yanı sıra Liverpool, Manchester United, Aston Villa, Bournemouth ve Brighton'ın da 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Barış Alper'in menajerinin olası bir transfer için birçok kulüple görüştüğü aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Barış Alper Yılmaz geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Milli yıldız, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergileyerek 19 gole doğrudan katkıda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar

Barış Alper'in güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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