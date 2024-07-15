Haberler Galatasaray Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti

Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da tüm gözler sağ bek ve 8 numara transferine çevrildi. Sacha Boey'in boşluğunu dolduramayan sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Cimbom, Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan sağ bek oyuncusu için harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 10:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi.

Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılıların gündeminde sağ bek ve orta saha transferi yer alıyor.

Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti

Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun boşluğunu dolduramadı.

Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti

Serge Aurier'den de beklediği katkıyı alamayan Galatasaray sürpriz bir isme kancayı taktı.

Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti

Cimbom, Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Noussair Mazraoui ile ilgilenmeye başladı.

Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti

Sport Bild'de yer alan habere göre; Josip Stanisic, Joshua Kimmich ve Sacha Boey'in varlığı nedeniyle Bayern Münih'in sağ bek rotasyonunda 4. sıraya düşen Mazraoui, ayrılık talebini Bayern Münih yönetimine iletti.

Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti

Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılması kesinleşen Faslı yıldız için harekete geçti.

Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti

Fas Milli Takımı ve Ajax'tan eski takım arkadaşı Hakim Ziyech'in de oyuncuyu ikna etmesi için devrede olduğu belirtildi.

Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti

Ajax altyapısından yetişen ve 2022 yazında bedelsiz olarak Bayern Münih'e transfer olan Mazraoui, geçen sezon oynadığı 29 resmi maçta 4 asist yaptı.

Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Faslı oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti

NOUSSAIR MAZRAOUI KİMDİR?

Bayern Münih takımında Defans mevkinde forma giyen Noussair Mazraoui, 14 Kasım 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti

183 cm boyunda ve 65 kilo olan Noussair Mazraoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

F.Bahçe'den Kante bombası!
G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!
DİĞER
Doktorlar'ın Ela'sıydı hastanenin sahibiyle evlendi... Sosyetik gelin Yasemin Özilhan'ın süper lüks evi görenleri büyüledi!
'Milletin Zaferi' 8 yaşında! Başkan Erdoğan'ın ilk durağı 15 Temmuz Şehitler Makamı... TBMM'de tören Beştepe'de anma programı
Copa America şampiyonu Arjantin!
Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray - F.Düsseldorf maçı ne zaman?
G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!
İstanbul baraj doluluk oranı
15 Temmuz deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
NAMAZ VAKİTLERİ 15 Temmuz 2024 🤲
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı 10:20
G.Saray'dan Mazraoui atağı! G.Saray'dan Mazraoui atağı! 10:10
G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! 09:32
Arda R. Madrid'den ayrılıyor mu? Arda R. Madrid'den ayrılıyor mu? 09:21
Lazio'dan 23 gol! Lazio'dan 23 gol! 00:05
Lazio'dan 23 gol! Lazio'dan 23 gol! 00:06
Daha Eski
Sağ bek Bayern’den Mazraoui Sağ bek Bayern’den Mazraoui 00:46
Alex kötü başladı Alex kötü başladı 00:47
Cenk Tosun yarın geliyor Cenk Tosun yarın geliyor 00:55
Copa America şampiyonu Arjantin! Copa America şampiyonu Arjantin! 07:09
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Temmuz 08:21
Galatasaray - F.Düsseldorf maçı ne zaman? Galatasaray - F.Düsseldorf maçı ne zaman? 09:13