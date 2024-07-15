Galatasaray sağ bekini Bayern Münih'te buldu! Mazraoui ayrılık kararını iletti
Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da tüm gözler sağ bek ve 8 numara transferine çevrildi. Sacha Boey'in boşluğunu dolduramayan sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Cimbom, Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan sağ bek oyuncusu için harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Serge Aurier'den de beklediği katkıyı alamayan Galatasaray sürpriz bir isme kancayı taktı.
Cimbom, Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Noussair Mazraoui ile ilgilenmeye başladı.
Sport Bild'de yer alan habere göre; Josip Stanisic, Joshua Kimmich ve Sacha Boey'in varlığı nedeniyle Bayern Münih'in sağ bek rotasyonunda 4. sıraya düşen Mazraoui, ayrılık talebini Bayern Münih yönetimine iletti.
Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılması kesinleşen Faslı yıldız için harekete geçti.
Fas Milli Takımı ve Ajax'tan eski takım arkadaşı Hakim Ziyech'in de oyuncuyu ikna etmesi için devrede olduğu belirtildi.
Ajax altyapısından yetişen ve 2022 yazında bedelsiz olarak Bayern Münih'e transfer olan Mazraoui, geçen sezon oynadığı 29 resmi maçta 4 asist yaptı.
Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Faslı oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
NOUSSAIR MAZRAOUI KİMDİR?
Bayern Münih takımında Defans mevkinde forma giyen Noussair Mazraoui, 14 Kasım 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.
183 cm boyunda ve 65 kilo olan Noussair Mazraoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.
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