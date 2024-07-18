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Galatasaray son takımım

Avusturya kampında açıklamalarda bulunan Lucas Torreira, Galatasaray benim Avrupa’daki son takımım olacak. Odağım sürekli bu kulüpte. Ben bu deneyimin keyfini çıkarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray son takımım

Tecrübelı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Avusturya kampında DHA'nın sorularını yanıtladı. Galatasaray'da oynamaktan keyif aldığını belirten Uruguaylı yıldız şöyle konuştu.

"Teklifler geliyor. Bunlar futbolda normal şeyler. 6 ayda farklı farklı değişiklikler oluyor. Dünyanın farklı yerlerine gidebiliyorsunuz. Muhtemelen Galatasaray benim Avrupa'daki son takımım olacak

İsterim tabii ki de Güney Amerika'da olayım, bir an önce oynayayım. Çünkü orası aileme yakın. Yaklaşık 10 yıldır Avrupa'da oynuyorum. Şu an günümü yaşamak istiyorum, Galatasaray'da yaşadıklarımızı yaşamak istiyorum. Çok büyük bir takımdayım. Odağım sürekli bu kulüpte. Ben bu deneyimin keyfini çıkarmak istiyorum"

F.Bahçe ile lig yarışını yorumlayan Torreira, "Gerçekten çok zordu. Çünkü son maça kadar kaldı. İlk sezonda daha öncesinde şampiyon olmuştuk. Fenerbahçe ile oynadığımız maçta şampiyonluğumuzu ilan etmiş bir şekilde oynadık.

O zaman farklı bir rahatlıkla oynadık tabii ki. Bu sene kazandığımız şampiyonluğun ise farklı bir tadı vardı çünkü bunu son maçta kazandık. Maalesef evimizde Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız maçı kazanıp da kutlayamadık.

Taraftarımızın ve bizim isteğimiz buydu aslında. Fakat futbol böyledir. Bazen büyük rakiplere karşı oynarsınız. Fenerbahçe de büyük bir takım.

Kesinlikle altını çizmek istiyorum. Her zaman burada saygıyı eksik etmemek lazım. Benim için en önemlisi ikincisi diyebilirim. Daha zor olan oydu" diye konuştu...

FRED GÜZEL OLURDU

Fenerbahçe'nın başarılı futbolcusu Fred'i Galatasaray'da görmek isteyeceğini dile getiren Lucas Torreira, "Gerçekten büyük bir şans aslında Türkiye'de oynuyor olması. Maalesef rakip takımımızda oynuyor. Çok güzel olurdu tabii ki de bizim tarafımızda oynuyor olsaydı. Biz onun karşısına çıkmakta da motive oluyoruz" ifadelerini kullandı.

DEĞERSEL MESELE

Erden Timur, Galatasaray'dan ayrılış süreciyle ilgili, "2 sene önce başkan yardımcılığından çıktım. Değersel bir mesele. Belki hatalı bir karardı ama değerlerle ilgiliydi. İnsanın yaşam gayesi değer olmalı. Asıl konu samimiyet, vakit ayırmak" diye konuştu.

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