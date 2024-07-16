Varsa yoksa Wendel

Orta saha transferinde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, Wendel için atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, Zenit forması giyen Brezilyalı oyuncuyla ilgili önce fiyat soruşturması yaptı. 25 milyon euro değer biçilen 26 yaşındaki orta sahaya dev bir bütçe ayıran Galatasaray'ın, Rus ekibinin kapısını yaklaşık 15 milyon euro'yla çaldığı bildirildi.

AYRILIĞA HAZIR

Zenit bu öneriye sıcak bakmazken iki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Şartları zorlamayı düşünen yönetim, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. 2020'de Sporting'den 20 milyon euro'ya geldiği Zenit'le 2027'ye kadar kontratı bulunan Wendel de ayrılığa sıcak bakıyor. Bu transferde önümüzdeki günlerde kritik gelişmeler yaşanacak.

MCTOMINAY ÇIKMAZI

G.Saray transfer komitesi kısa süre önce McTominay için Manchester United ile görüşmüştü. İngilizler, 27 yaşındaki İskoç orta sahadan en az 25 milyon pound beklediğini iletti. Ayrıca oyuncunun da taleplerinin yüksek olduğu transferde bekleme aşamasına geçildi.