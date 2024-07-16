Haberler Galatasaray Varsa yoksa Wendel

Varsa yoksa Wendel

26 yaşındaki orta saha ile ilgili önce fiyat soruşturması yapan Galatasaray, daha sonra ise Rus ekibine ilk teklifini iletti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Varsa yoksa Wendel

Orta saha transferinde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, Wendel için atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, Zenit forması giyen Brezilyalı oyuncuyla ilgili önce fiyat soruşturması yaptı. 25 milyon euro değer biçilen 26 yaşındaki orta sahaya dev bir bütçe ayıran Galatasaray'ın, Rus ekibinin kapısını yaklaşık 15 milyon euro'yla çaldığı bildirildi.

AYRILIĞA HAZIR

Zenit bu öneriye sıcak bakmazken iki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Şartları zorlamayı düşünen yönetim, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. 2020'de Sporting'den 20 milyon euro'ya geldiği Zenit'le 2027'ye kadar kontratı bulunan Wendel de ayrılığa sıcak bakıyor. Bu transferde önümüzdeki günlerde kritik gelişmeler yaşanacak.

MCTOMINAY ÇIKMAZI

G.Saray transfer komitesi kısa süre önce McTominay için Manchester United ile görüşmüştü. İngilizler, 27 yaşındaki İskoç orta sahadan en az 25 milyon pound beklediğini iletti. Ayrıca oyuncunun da taleplerinin yüksek olduğu transferde bekleme aşamasına geçildi.

G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!
Ferdi'ye karşılık ManU'nun yıldızı!
DİĞER
Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle öyle bir değişti ki tanımak çok zor! Şimdilerde zengin kocasıyla İngiltere'de yaşıyor...
YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Ali Ersoy açıkladı
O yıldız F.Bahçe'den ayrılıyor!
İşte Cimbom'un sağ bek transferinde ilk adayı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'un transferine Icardi engeli!
İşte Cimbom'un sağ bek transferinde ilk adayı!
KABİNE TOPLANIYOR! Emekliye ek zam gelecek mi? (16 Temmuz Kabine Toplantısı gündemi)
16 Temmuz deprem mi oldu?
NAMAZ VAKİTLERİ 16 Temmuz
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Temmuz 07:44
Beşiktaş Cenk Tosun'a veda etti! Beşiktaş Cenk Tosun'a veda etti! 01:01
F.Bahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın İstanbul'da! 01:01
G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! 01:01
Buruk'tan flaş Oğuz Aydın açıklaması! Buruk'tan flaş Oğuz Aydın açıklaması! 01:01
F.Bahçe'de ayrılık! Oğuz Aydın sonrası... F.Bahçe'de ayrılık! Oğuz Aydın sonrası... 01:00
Daha Eski
F.Bahçe'ye transfer müjdesi! İmzalar an meselesi F.Bahçe'ye transfer müjdesi! İmzalar an meselesi 01:00
G.Saray'a kötü haber! Barcelona... G.Saray'a kötü haber! Barcelona... 01:00
Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca! Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca! 01:00
G.Saray'da ayrılık! Sparta Prag'a kiralanacak G.Saray'da ayrılık! Sparta Prag'a kiralanacak 01:00
Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama! 01:00
Rabiot'un istekleri Cimbom'u hayrete düşürdü! Rabiot'un istekleri Cimbom'u hayrete düşürdü! 01:00