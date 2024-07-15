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Galatasaray 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı

Galatasaray Spor Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 11:39
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Galatasaray 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı

Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 8. yılında demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Türk milletinin kendi geleceğini belirleme hakkını gasp etmeye çalışanların, karanlık emellerine asla ulaşamamalarını yürekten diliyoruz. Cumhuriyetimizin çağdaşlık ufku daima açık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü birlik beraberliğimizin güçlü temellerinden olsun."

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