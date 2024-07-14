Galatasaray'da Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları...
Eşi Wanda Nara'nın boşanma kararı aldığı ve kampta keyifsiz gözüken Icardi için Galatasaray'da seferberlik başlatıldı. Taraftarlar, Tangocu'ya sosyal medyadan destek verirken, teknik heyet ve arkadaşları da özel ilgilenme kararı aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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İdman sırasında düşünceli görüntüsüyle dikkati çeken Arjantinli yıldıza, teknik ekip ve takım arkadaşları da yakından ilgi gösterme kararı aldı.
31 yaşındaki golcü geçen sezon ligde 25 gol, 9 asistle gol kralı oldu.
Sezonu toplamda 47 maçta attığı 32 gol, 12 asistle bitiren Icardi'nin kontratı 2026'da bitiyor.
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