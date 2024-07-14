Galatasaray'da Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları...

Cimbom'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi'nin yüzü son günlerde özel hayatı sebebiyle pek gülmüyor.

Attığı gollerle Cimbom'a büyük katkı yapan ve futbolseverlerin uğruna beste yaptığı Icardi için adeta seferberlik ilan edildi.