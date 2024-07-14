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Galatasaray'da Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları...

Eşi Wanda Nara'nın boşanma kararı aldığı ve kampta keyifsiz gözüken Icardi için Galatasaray'da seferberlik başlatıldı. Taraftarlar, Tangocu'ya sosyal medyadan destek verirken, teknik heyet ve arkadaşları da özel ilgilenme kararı aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 10:15
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Galatasaray'da Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları...

Cimbom'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi'nin yüzü son günlerde özel hayatı sebebiyle pek gülmüyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları...

Attığı gollerle Cimbom'a büyük katkı yapan ve futbolseverlerin uğruna beste yaptığı Icardi için adeta seferberlik ilan edildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları...

Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan hashtag açarak, aşk acısı yaşayan Icardi'ye büyük destek verdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları...

İdman sırasında düşünceli görüntüsüyle dikkati çeken Arjantinli yıldıza, teknik ekip ve takım arkadaşları da yakından ilgi gösterme kararı aldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları...

31 yaşındaki golcü geçen sezon ligde 25 gol, 9 asistle gol kralı oldu.

Galatasaray'da Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları...

Sezonu toplamda 47 maçta attığı 32 gol, 12 asistle bitiren Icardi'nin kontratı 2026'da bitiyor.

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