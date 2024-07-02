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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da kiralıktan dönen Emin Bayram'ın durumu büyük merak konusu haline geldi. Sarı-kırmızılılarda futbolcunun transferi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken Galatasaray'dan oyuncu için açıklama yapıldı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 13:02
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması!

Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması!

Sarı-kırmızılı kulüpte Emin Bayram'ın ayrılığı konuşuluyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması!

Şimdi ise Cimbom'da Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu bu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması!

Hatipoğlu sözlerinde, "Emin Bayram'ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması!

Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok.

Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu." ifadelerine yer verdi.

Genç stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

Geçtiğimiz sezon Westerlo'da forma giyen Emin Bayram, burada 25 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması!

Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu." ifadelerine yer verdi.

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