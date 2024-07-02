TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da kiralıktan dönen Emin Bayram'ın durumu büyük merak konusu haline geldi. Sarı-kırmızılılarda futbolcunun transferi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken Galatasaray'dan oyuncu için açıklama yapıldı. İşte haberin detayları...
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Hatipoğlu sözlerinde, "Emin Bayram'ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor.
Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok.
Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu." ifadelerine yer verdi.
Genç stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.
Geçtiğimiz sezon Westerlo'da forma giyen Emin Bayram, burada 25 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist yaptı.
Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu." ifadelerine yer verdi.
Genç stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.
Geçtiğimiz sezon Westerlo'da forma giyen Emin Bayram, burada 25 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist yaptı.
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