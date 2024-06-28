TRANSFER HABERLERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Zaniolo teklifi!
Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyor. Ayrılmak istediğini dile getiren İtalyan yıldız için Serie A kulübü kesenin ağzını açtı. İşte Cimbom'a yapılan teklif... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"
Bir çözüm yolu bulunacaktır, Serie A'ya dönmek istiyorum. Bu konuda çok iyimserim." ifadelerini kullandı.
Her fırsatta ayrılmak istediğini söyleyen Nicolo Zaniolo'nun isteği gerçek oluyor...
24 yaşındaki oyuncu Atalanta'ya gitmeyi kabul ederken; kulüpler arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi.
5 milyon euro kiralama+15 milyon euro satın alma opsiyonu ile bu transferin sonuçlanması bekleniyor.
Galatasaray opsiyon zorunlu olduğu an, bu ayrılığın resmileşmesine onay verecek.
Aston Villa formasıyla bu sezon 39 maça çıkan Zaniolo, 3 gol kaydetti.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden İtalyan yıldızın piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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