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TRANSFER HABERLERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Zaniolo teklifi!

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyor. Ayrılmak istediğini dile getiren İtalyan yıldız için Serie A kulübü kesenin ağzını açtı. İşte Cimbom'a yapılan teklif... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Zaniolo teklifi!

Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Zaniolo teklifi!

İtalyan basınına ayrılık açıklaması yapan Zaniolo'yu transfer etmek isteyen Serie A kulüpleri sıraya girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Zaniolo teklifi!

"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"
Serie A'ya dönmek istediğini dile getiren yıldız isim, "Menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bunu biliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Zaniolo teklifi!

Bir çözüm yolu bulunacaktır, Serie A'ya dönmek istiyorum. Bu konuda çok iyimserim." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Zaniolo teklifi!

Her fırsatta ayrılmak istediğini söyleyen Nicolo Zaniolo'nun isteği gerçek oluyor...

TRANSFER HABERLERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Zaniolo teklifi!

24 yaşındaki oyuncu Atalanta'ya gitmeyi kabul ederken; kulüpler arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Zaniolo teklifi!

5 milyon euro kiralama+15 milyon euro satın alma opsiyonu ile bu transferin sonuçlanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Zaniolo teklifi!

Galatasaray opsiyon zorunlu olduğu an, bu ayrılığın resmileşmesine onay verecek.

TRANSFER HABERLERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Zaniolo teklifi!

Aston Villa formasıyla bu sezon 39 maça çıkan Zaniolo, 3 gol kaydetti.

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