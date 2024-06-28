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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken yıldız isme talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 16:36
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Son yıllarda kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkatleri çeken sarı-kırmızılılar yine hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, ilk bombayı patlatıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Galatasaray, son iki yıldır ezeli rakibi Fenerbahçe'nin formasını terleten Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Sarı-kırmızılıların Belçikalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Batshuayi'nin yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro imza parası alacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Galatasaray'ın 30 yaşındaki golcünün transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Başta sağ bek olmak üzere eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerin başındaysa Tete geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Sezon başında bedelsiz transfer edilen Brezilyalı futbolcu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Brezilya basını, Tete ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Gazeteci Jorge Nicola, Tete'ye Palmeiras'ın ardından Flamengo'nun da talip olduğunu açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Brezilya ekibinin kısa süre içerisinde Galatasaray'a resmi teklif yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Tete, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

24 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi

Tete'nin güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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