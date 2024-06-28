TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken yıldız isme talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray, son iki yıldır ezeli rakibi Fenerbahçe'nin formasını terleten Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılıların Belçikalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Batshuayi'nin yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro imza parası alacağı öğrenildi.
Galatasaray'ın 30 yaşındaki golcünün transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.
Başta sağ bek olmak üzere eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerin başındaysa Tete geliyor.
Sezon başında bedelsiz transfer edilen Brezilyalı futbolcu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Brezilya basını, Tete ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Gazeteci Jorge Nicola, Tete'ye Palmeiras'ın ardından Flamengo'nun da talip olduğunu açıkladı.
Brezilya ekibinin kısa süre içerisinde Galatasaray'a resmi teklif yapması bekleniyor.
Tete, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıktı.
24 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Tete'nin güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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