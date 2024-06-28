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Emirhan Topçu için Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor devrede!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla sezona damga vuran isim olan Emirhan Topçu için transferde adeta ortalık karışacak gibi duruyor. 23 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan birçok takım devreye girdi. Süper Lig'den de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un oyuncuya ilgisi bulunuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 15:18 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 16:04
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Emirhan Topçu için Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor devrede!

Emirhan Topçu'nun Rizespor'dan bu sezon ayrılmasına kesin olarak bakılıyor.

Emirhan Topçu için Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor devrede!

EMİRHAN TOPÇU GEÇEN SEZON NE YAPTI?

23 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 23 maçta sahaya çıktı.

Emirhan Topçu için Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor devrede!

Emirhan bu maçlarda 1 gol, 4 asist üretti. Emirhan'ın güncel piyasa değeri 4.3 milyon Euro.

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