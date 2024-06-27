Nuri Şahin'den Galatasaray'a transfer müjdesi! Youssoufa Moukoko...
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte harekete geçen yönetim yıldız isimleri sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmeyi planlıyor. Birçok bölgeye takviye yapacak olan Cimbom, Dortmund'un genç yıldızına kancayı takmıştı. Alman ekibinin yeni teknik direktörü Nuri Şahin'den sarı kırmızılı kulübe müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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MOUKOKO GÖZDEN ÇIKARILDI
Teknik direktörlüğe Nuri Şahin'i getiren Borussia Dortmund'da takımın birçok oyuncusu gözden çıkarıldı.
Takvim'in Bild'den derlediği habere göre; Borussia Dortmund takımın forvet oyuncularından Youssoufa Moukoko ve Sebastien Haller'e ayrılmaları için izin verdi.
Haberde, Moukoko'yu takip ettiği belirtilien Galatasaray'ın bu gelişme üzerine devreye girip transferde somut adımlar atabileceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Dortmund formasıyla 27 maça çıkan Moukoko, 6 gol attı.
Borussia Dortmund altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç yıldızın bonservis değeri 22 milyon Euro olarak biliniyor.
Moukoko, Almanya Milli Takımı formasını 2 kez giydi.
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