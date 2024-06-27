Haberler Galatasaray Nuri Şahin'den Galatasaray'a transfer müjdesi! Youssoufa Moukoko...

Nuri Şahin'den Galatasaray'a transfer müjdesi! Youssoufa Moukoko...

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte harekete geçen yönetim yıldız isimleri sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmeyi planlıyor. Birçok bölgeye takviye yapacak olan Cimbom, Dortmund'un genç yıldızına kancayı takmıştı. Alman ekibinin yeni teknik direktörü Nuri Şahin'den sarı kırmızılı kulübe müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 18:32
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nuri Şahin'den Galatasaray'a transfer müjdesi! Youssoufa Moukoko...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, önemli transferler yapmayı planlıyor.

Nuri Şahin'den Galatasaray'a transfer müjdesi! Youssoufa Moukoko...

Hücum hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi'yi destekleyecek bir ismi kadroya dahil etmek istiyor.,

Nuri Şahin'den Galatasaray'a transfer müjdesi! Youssoufa Moukoko...

Adı Galatasaray ile anılan yıldız isim için müjdeli haber Nuri Şahin'den geldi.

Nuri Şahin'den Galatasaray'a transfer müjdesi! Youssoufa Moukoko...

MOUKOKO GÖZDEN ÇIKARILDI

Teknik direktörlüğe Nuri Şahin'i getiren Borussia Dortmund'da takımın birçok oyuncusu gözden çıkarıldı.

Nuri Şahin'den Galatasaray'a transfer müjdesi! Youssoufa Moukoko...

Takvim'in Bild'den derlediği habere göre; Borussia Dortmund takımın forvet oyuncularından Youssoufa Moukoko ve Sebastien Haller'e ayrılmaları için izin verdi.

Nuri Şahin'den Galatasaray'a transfer müjdesi! Youssoufa Moukoko...

Haberde, Moukoko'yu takip ettiği belirtilien Galatasaray'ın bu gelişme üzerine devreye girip transferde somut adımlar atabileceği belirtildi.

Nuri Şahin'den Galatasaray'a transfer müjdesi! Youssoufa Moukoko...

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Dortmund formasıyla 27 maça çıkan Moukoko, 6 gol attı.

Nuri Şahin'den Galatasaray'a transfer müjdesi! Youssoufa Moukoko...

Borussia Dortmund altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç yıldızın bonservis değeri 22 milyon Euro olarak biliniyor.

Nuri Şahin'den Galatasaray'a transfer müjdesi! Youssoufa Moukoko...

Moukoko, Almanya Milli Takımı formasını 2 kez giydi.

İngiltere'de gol kralı olmuştu! Şimdi ise G.Saray'a geliyor
Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri!
DİĞER
Son dakika haberi: Fatih Terim'den Avusturya'ya gözdağı! "Bu yolun sonunda..."
Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Sevilla'dan G.Saray'a şaşırtan teklif! Marcao...
G.Saray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sevilla'dan G.Saray'a şaşırtan teklif! Marcao...
40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması!
KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
🤲 28 Haziran Cuma hutbesi
🌹 EN YENİ CUMA MESAJLARI 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a transfer müjdesi! Dortmund'un yıldızı... G.Saray'a transfer müjdesi! Dortmund'un yıldızı... 18:32
Konyaspor Ufuk Akyol'u kadrosuna kattı! Konyaspor Ufuk Akyol'u kadrosuna kattı! 18:25
Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri! Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri! 18:01
Sevilla'dan G.Saray'a şaşırtan teklif! Marcao... Sevilla'dan G.Saray'a şaşırtan teklif! Marcao... 16:00
G.Saray'ın yıldızı için flaş iddia! Messi'nin takım arkadaşı olacak G.Saray'ın yıldızı için flaş iddia! Messi'nin takım arkadaşı olacak 15:56
Beşiktaş Kelan Martin'i kadrosuna kattı Beşiktaş Kelan Martin'i kadrosuna kattı 15:47
Daha Eski
Gedson'un yeni adresi belli oldu! Gedson'un yeni adresi belli oldu! 15:05
"Beşiktaş'ta şampiyonluklar kazanmak istiyorum" "Beşiktaş'ta şampiyonluklar kazanmak istiyorum" 15:02
İşte Rafa Silva transferinin perde arkası! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası! 14:55
Volkan Demirel'den babasına duygusal veda! Volkan Demirel'den babasına duygusal veda! 14:48
Balıkesirspor'da Levent Eriş dönemi Balıkesirspor'da Levent Eriş dönemi 14:36
Djiku ve Osayi sağlık kontrolünden geçti Djiku ve Osayi sağlık kontrolünden geçti 14:35