Nuri Şahin'den Galatasaray'a transfer müjdesi! Youssoufa Moukoko...

MOUKOKO GÖZDEN ÇIKARILDI Teknik direktörlüğe Nuri Şahin'i getiren Borussia Dortmund'da takımın birçok oyuncusu gözden çıkarıldı.

Takvim'in Bild'den derlediği habere göre; Borussia Dortmund takımın forvet oyuncularından Youssoufa Moukoko ve Sebastien Haller'e ayrılmaları için izin verdi.