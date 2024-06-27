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Galatasaray'dan LASK kulübüyle anlaşma!

Galatasaray, LASK ile stratejik partnerlik için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 20:34
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Galatasaray'dan LASK kulübüyle anlaşma!

Galatasaray, Avusturya'nın LASK kulübüyle stratejik partnerlik anlaşmasına varıldığını açıkladı. Bu anlaşmaya göre hazırlık maçları, turnuvalar, oyuncu izleme gibi konularda iki kulüp arasında iş birliğine gidildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol A Takımı, iş birliğinin ilk adımı olarak 11 Temmuz - 27 Temmuz arasında LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Summer Series Upper Austria'nın açılış maçında LASK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 11 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Summer Series Upper Austria programı ve diğer detaylar yakın zamanda açıklanacak."

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