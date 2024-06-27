TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren milli yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, son iki sezondur Fenerbahçe formasını giyen ve sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılıların Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Batshuayi'nin Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.
Michy Batshuayi hamlesiyle büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılarda yıldız isimlere gelecek teklifler de merak konusu...
Galatasaray'da adı Avrupa kulüpleriyle anılan yıldızlarının başındaysa Barış Alper Yılmaz geliyor.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla göz kamaştıran 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
BRIGHTON VAZGEÇMİYOR
Takvim'in haberine göre; EURO 2024'te boy gösteren milli yıldız Barış Alper Yılmaz, İngiliz ekibi Brighton'ın markajından kurtulamıyor.
Galatasaray forması ile geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyen genç yıldız EURO 2024'te Brighton scoutları tarafından yakından takip ediliyor.
RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR
İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde genç yıldız için için resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.
Barış Alper Yılmaz, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 57 maçta forma giydi.
24 yaşındaki milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
Barış Alper'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
1.86 boyundaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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