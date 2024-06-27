TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray, son iki sezondur Fenerbahçe formasını giyen ve sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

Batshuayi'nin Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.