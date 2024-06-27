Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren milli yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 11:07
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

Gelecek sezon üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğu için mücadele edecek olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

Sarı-kırmızılılar, 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin resmen başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

Son yıllarda kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getiren Cimbom'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray, son iki sezondur Fenerbahçe formasını giyen ve sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

Sarı-kırmızılıların Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

Batshuayi'nin Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

Michy Batshuayi hamlesiyle büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılarda yıldız isimlere gelecek teklifler de merak konusu...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray'da adı Avrupa kulüpleriyle anılan yıldızlarının başındaysa Barış Alper Yılmaz geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla göz kamaştıran 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

BRIGHTON VAZGEÇMİYOR

Takvim'in haberine göre; EURO 2024'te boy gösteren milli yıldız Barış Alper Yılmaz, İngiliz ekibi Brighton'ın markajından kurtulamıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray forması ile geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyen genç yıldız EURO 2024'te Brighton scoutları tarafından yakından takip ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR

İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde genç yıldız için için resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

Barış Alper Yılmaz, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 57 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

24 yaşındaki milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da günün transfer bombası! Barış Alper Yılmaz...

Barış Alper'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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