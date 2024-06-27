GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Hannover'den transfer ettiği Gana asıllı Alman futbolcu için yapılacak dev teklif ortaya çıktı. İşte o rakam... (GS spor haberi)
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Ara transfer döneminde de kadrosuna eklemeler yapan Aslan'ın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Derrick Köhn oldu.
Galatasaray, Hannover 96 forması giyen Gana asıllı Alman sol bekle 2.5+2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılıların 3.35 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Köhn için 300 bin Euro da şarta bağlı bonus ödeyecek.
Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn, Almanya piyasasında dikkat çekiyor.
Devre arasında takıma dahil olan 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
KÖHN'E 7 MİLYON EURO
Menajeriyle temasa geçtiği öğrenilen Hoffenheim, sol bek için 7 milyon Euro'luk teklifle kapıyı çalacak.
Derrick Köhn, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı.
Gana asıllı Alman sol bek, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Köhn'ün kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ederken, kulüp taraflı 2 yıl da opsiyonu bulunuyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.
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