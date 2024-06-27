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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Hannover'den transfer ettiği Gana asıllı Alman futbolcu için yapılacak dev teklif ortaya çıktı. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 09:34
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Geçtiğimiz sezon çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu

2023/24 sezonunda yaptığı takviyelerle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, topladığı 102 puanla şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Cimbom, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dünya çapında ses getirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Ara transfer döneminde de kadrosuna eklemeler yapan Aslan'ın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Derrick Köhn oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray, Hannover 96 forması giyen Gana asıllı Alman sol bekle 2.5+2 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılıların 3.35 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Köhn için 300 bin Euro da şarta bağlı bonus ödeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn, Almanya piyasasında dikkat çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Devre arasında takıma dahil olan 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu

KÖHN'E 7 MİLYON EURO

Menajeriyle temasa geçtiği öğrenilen Hoffenheim, sol bek için 7 milyon Euro'luk teklifle kapıyı çalacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Derrick Köhn, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Gana asıllı Alman sol bek, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Köhn'ün kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ederken, kulüp taraflı 2 yıl da opsiyonu bulunuyor.

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