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Galatasaray'da tüm planlar bozuldu! Abdülkerim Bardakcı ve transfer...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı konusunda hayal kırıklığı yaşanıyor. Yaz transfer döneminde yıldız savunmacıdan önemli bir bonservis geliri bekleyen sarı-kırmızılılar, teklifleri EURO 2024 sonrası değerlendirme kararı almıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın piyasasının yükselmesini bekleyen Cimbom'da tüm planlar bozuldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 19:29
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Galatasaray'da tüm planlar bozuldu! Abdülkerim Bardakcı ve transfer...

Yeni sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Galatasaray, oyuncularına gelen teklifleri EURO 2024 sonrasına öteledi.

Galatasaray'da tüm planlar bozuldu! Abdülkerim Bardakcı ve transfer...

Turnuvadan büyük ümitleri olan sarı-kırmızılılar, talipleri olan oyuncuların gösterecekleri performansla değerini artırmasını hedefliyordu ancak işler istenilen gibi gitmedi.

Galatasaray'da tüm planlar bozuldu! Abdülkerim Bardakcı ve transfer...

Abdülkerim Bardakcı'dan önemli bir bonservis geliri hedefleyen Cimbom, son oynanan Portekiz maçında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray'da tüm planlar bozuldu! Abdülkerim Bardakcı ve transfer...

Sabah'ta yer alan habere göre; Gruptaki ilk iki müsabakada beklentileri karşılayamayan Abdülkerim, gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü ve Çekya maçında sahaya çıkma şansını yitirdi.

Galatasaray'da tüm planlar bozuldu! Abdülkerim Bardakcı ve transfer...

Arabistan'dan teklifler alan Abdülkerim için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret talep eden Galatasaray, istediği rakamı kabul ettirememe tehlikesiyle karşı karşıya.

Galatasaray'da tüm planlar bozuldu! Abdülkerim Bardakcı ve transfer...

Sözleşmesi sezon sonu beklemeden uzatılan 29 yaşındaki futbolcunun grup aşamasından sonra ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

Galatasaray'da tüm planlar bozuldu! Abdülkerim Bardakcı ve transfer...

2022-23 sezonunda Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, iki sezonda sarı-kırmızılı formayla 77 müsabakaya çıktı.

Galatasaray'da tüm planlar bozuldu! Abdülkerim Bardakcı ve transfer...

10 gol atma başarısı gösteren Abdülkerim Bardakcı 3 de asist yaptı.

Galatasaray'da tüm planlar bozuldu! Abdülkerim Bardakcı ve transfer...

Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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