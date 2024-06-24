Galatasaray'da tüm planlar bozuldu! Abdülkerim Bardakcı ve transfer...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı konusunda hayal kırıklığı yaşanıyor. Yaz transfer döneminde yıldız savunmacıdan önemli bir bonservis geliri bekleyen sarı-kırmızılılar, teklifleri EURO 2024 sonrası değerlendirme kararı almıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın piyasasının yükselmesini bekleyen Cimbom'da tüm planlar bozuldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Sabah'ta yer alan habere göre; Gruptaki ilk iki müsabakada beklentileri karşılayamayan Abdülkerim, gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü ve Çekya maçında sahaya çıkma şansını yitirdi.
Arabistan'dan teklifler alan Abdülkerim için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret talep eden Galatasaray, istediği rakamı kabul ettirememe tehlikesiyle karşı karşıya.
Sözleşmesi sezon sonu beklemeden uzatılan 29 yaşındaki futbolcunun grup aşamasından sonra ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.
2022-23 sezonunda Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, iki sezonda sarı-kırmızılı formayla 77 müsabakaya çıktı.
10 gol atma başarısı gösteren Abdülkerim Bardakcı 3 de asist yaptı.
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
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