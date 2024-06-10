TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 25 milyon Euro...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da yıldız oyuncuların talipleri artmaya devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Davinson Sanchez için karar verildi. İşte sarı kırmızılıların beklediği bonservis bedeli... | GALATASARAY HABERLERİ
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Bir yandan gelecek isimler merak edilirken diğer yandan takımdan ayrılacaklar da netleşmeye başladı.
Ndombele ve Oliveira ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da yıldız isimlere ciddi teklifler gelmeye başladı.
Yıldızlarına teklif yağan Galatasaray'da bu isimlerin başında Davinson Sanchez geliyor.
Napoli'nin yakın takibindeki Kolombiyalı savunmacıya bonuslarla birlikte 20 milyon euro'luk teklif geldi.
Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin bu önerisini geri çevirdi.
Sezon başında 9 milyon euro'ya Tottenham'dan transfer edilen Sanchez için 25 milyon euro civarında bonservis bekleniyor.
Şampiyonluğun önemli isimlerinden olan Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta görev alırken 3 gol kaydetti.
Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Kolombiyalı yıldız oyuncunun piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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