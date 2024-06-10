Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 25 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 25 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da yıldız oyuncuların talipleri artmaya devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Davinson Sanchez için karar verildi. İşte sarı kırmızılıların beklediği bonservis bedeli... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 09:36
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 25 milyon Euro...

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 25 milyon Euro...

Okan Buruk'la 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı kırmızılı kurmaylar transfer için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 25 milyon Euro...

Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray yönetimi tecrübeli çalıştırıcının istediği isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 25 milyon Euro...

Bir yandan gelecek isimler merak edilirken diğer yandan takımdan ayrılacaklar da netleşmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 25 milyon Euro...

Ndombele ve Oliveira ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da yıldız isimlere ciddi teklifler gelmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 25 milyon Euro...

Yıldızlarına teklif yağan Galatasaray'da bu isimlerin başında Davinson Sanchez geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 25 milyon Euro...

Napoli'nin yakın takibindeki Kolombiyalı savunmacıya bonuslarla birlikte 20 milyon euro'luk teklif geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 25 milyon Euro...

Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin bu önerisini geri çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 25 milyon Euro...

Sezon başında 9 milyon euro'ya Tottenham'dan transfer edilen Sanchez için 25 milyon euro civarında bonservis bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 25 milyon Euro...

Şampiyonluğun önemli isimlerinden olan Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta görev alırken 3 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 25 milyon Euro...

Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Kolombiyalı yıldız oyuncunun piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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