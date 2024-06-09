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Galatasaray'a transfer müjdesi! Roma'nın yıldızıyla görüşmeler başladı

Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı kurmaylar Roma'nın yıldız oyuncusu için kulübüyle görüşmelere başladı. EURO 2024 sonrası imzaların atılması beklenildiği kaydedildi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 18:02
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Galatasaray'a transfer müjdesi! Roma'nın yıldızıyla görüşmeler başladı

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen ve geleceği uzun süredir belirsizliğini koruyan Zeki Çelik'in durumu netleşmeye başladı.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Roma'nın yıldızıyla görüşmeler başladı

Başkent ekibinde, istediği süreleri bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılacağı konuşulan 27 yaşındaki oyuncu için Süper Lig'in dev ekibi devreye girdi.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Roma'nın yıldızıyla görüşmeler başladı

Milli oyuncu, önümüzdeki sezon Türkiye'de boy gösterebilir. İşte detaylar...

Galatasaray'a transfer müjdesi! Roma'nın yıldızıyla görüşmeler başladı

ZEKİ ÇELİK, GALATASARAY'A ÇOK YAKIN

Yeni sezonda mutlak bir sağ bek transferi yapmak isteyen Galatasaray aradığı ismi Serie A'da buldu.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Roma'nın yıldızıyla görüşmeler başladı

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Galatasaray, Zeki Çelik'i transfer etmek için Roma ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Roma'nın yıldızıyla görüşmeler başladı

Haberin detaylarında, iki kulüp arasında yapılan görüşmenin olumlu geçse de hala masada pürüzlerin olduğu kaydedildi. Çizme basını, iki ekibin pürüzleri halledeceğini ve Zeki Çelik'in EURO 2024'ün ardından sarı-kırmızılılara imza atacağını da belirtti.

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