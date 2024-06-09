Galatasaray'a transfer müjdesi! Roma'nın yıldızıyla görüşmeler başladı
Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı kurmaylar Roma'nın yıldız oyuncusu için kulübüyle görüşmelere başladı. EURO 2024 sonrası imzaların atılması beklenildiği kaydedildi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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ZEKİ ÇELİK, GALATASARAY'A ÇOK YAKIN
Yeni sezonda mutlak bir sağ bek transferi yapmak isteyen Galatasaray aradığı ismi Serie A'da buldu.
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Galatasaray, Zeki Çelik'i transfer etmek için Roma ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Haberin detaylarında, iki kulüp arasında yapılan görüşmenin olumlu geçse de hala masada pürüzlerin olduğu kaydedildi. Çizme basını, iki ekibin pürüzleri halledeceğini ve Zeki Çelik'in EURO 2024'ün ardından sarı-kırmızılılara imza atacağını da belirtti.
SEZON RAKAMLARI
Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 29 resmi maçta 1521 dakika süre bulabildi.
Deneyimli sağ bek oyuncusu, bu sürelerde 2 asist yaparak takımına skor katkısı verdi.
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