Galatasaray'a transfer müjdesi! Roma'nın yıldızıyla görüşmeler başladı

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Galatasaray, Zeki Çelik'i transfer etmek için Roma ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberin detaylarında, iki kulüp arasında yapılan görüşmenin olumlu geçse de hala masada pürüzlerin olduğu kaydedildi. Çizme basını, iki ekibin pürüzleri halledeceğini ve Zeki Çelik'in EURO 2024'ün ardından sarı-kırmızılılara imza atacağını da belirtti.