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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Haddini bilsin

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, "Ali Koç'un sağda solda salladığı noktalara benzemez bu durum haddini bilsin." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 13:21 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 13:57
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Haddini bilsin

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"NASIL BİR KONGRE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Kongrelerini izledik! Küfür, kafir, saldırma... Nasıl bir kongre olduğunu gördük! İki başkan adayı var, biri terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı!

"ZENGİN YALI ÇOCUĞUNUN SÖYLEDİKLERİ..."

"Dünkü kongrede küfür kafir, nasıl saldırdıklarını gördünüz. Biz de kongre yaptık, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biri terk ediyor, biri kendi kendine konuşuyor. Dün bir televizyon programı oldu. Sporla ilgisi olmayan tartışmalar. Türk sporuna hiç fayda sağlamayan bir toplantı oldu. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin Galatasaray başkanının ismini ağzına alırken.

"AZİZ BEY DESTEDE YOK!"

Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok!

"AYARLARINI BOZDUK"

İki tane başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu.

G.SARAY'DAN FLAŞ GÖNDERMELİ PAYLAŞIM!

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