Tek aşkı G.Saray

Galatasaraytaraftarının sevgilisi Mauro İcardi, sarı-kırmızılı kulübe duyduğu aidiyeti göstermeye devam ediyor. Geçen sezon astronomik tekliflere rağmen Galatasaray'a imza atan 31 yaşındaki oyuncu, şampiyonluğun ardından söylediği sözlerin doğruluğunu kanıtladı. Konya deplasmanındaki şampiyonluk sonrası, "Milyonlarca euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim şampiyonluklar için geldim" diyen yıldızın kapısı bir kez daha Suudi Arabistan'dan gelen teklifle çalındı. Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Mauro İcardi'yi resmen istedi. 31 yaşındaki süper golcü için yıllık 30 milyon euro'yu gözden çıkartan Suudi ekibi, beklemediği bir yanıt aldı. İcardi'nin, "G.Saray'da çok başarılı bir 2 yıl geçirdim ve şampiyonluklar yaşadım. Türkiye'de çok mutluyum, kariyerime burada devam edeceğim" dediği öğrenildi. Ronaldo'nun yanı sıra Talisca, Mane, Otavio, Brozovic ve Telles gibi yıldızlarla aynı takımda oynamayı reddeden İcardi'nin sarı-kırmızılı ekiple 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kazanılan şampiyonlukların baş mimarı olan yıldız, Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmak istiyor.

74 GOLE ETKİ ETTİİ

İki yılda kırılmadık rekor bırakmayan Mauro İcardi, sarı-kırmızılı formayla 73 maçta 74 gole etki etti. 55 gol, 19 asistle maç başına 1 gol katkısıyla oynadı.

HAGİ'Yİ GEÇECEK

G.Saray formasıyla 73 maçta 55 gol atan Mauro İcardi, kulüp tarihinin en golcü 3. yabancısı. Tangocu, Baros (61) ve Hagi'yi (72) geride bırakmak istiyor.