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Galatasaray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla şampiyonluğun mimarlarından olan Dries Mertens için yönetim kararını verdi. Birçok takımında ilgisi olan Belçikalı oyuncu için işte sözleşme detayları... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 09:12
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Galatasaray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları...

Şampiyonluğu en büyük mimarlarından olan Dries Mertens, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini açıklamıştı.

Galatasaray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları...

37 yaşındaki Belçikalı yıldızla görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Galatasaray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları...

Ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu olan Mertens, kısa süre içinde 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.



Galatasaray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları...

Bu sezon 16 gol pasıyla asist krallığında zirveye çıkan tecrübeli oyuncunun, yıllık yine 2.9 milyon Euro kazanması bekleniyor.

Galatasaray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları...

MERTENS'İN GALATASARAY KARİYERİ:

Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu tüm kulvarlarda 84 maça çıktı.

Galatasaray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları...

Mertens bu maçlarda 19 gol, 23 asist üretti.



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