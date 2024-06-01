Galatasaray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla şampiyonluğun mimarlarından olan Dries Mertens için yönetim kararını verdi. Birçok takımında ilgisi olan Belçikalı oyuncu için işte sözleşme detayları... GS SPOR HABERLERİ...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 09:12
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37 yaşındaki Belçikalı yıldızla görüşmelerde son aşamaya gelindi.
Ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu olan Mertens, kısa süre içinde 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Bu sezon 16 gol pasıyla asist krallığında zirveye çıkan tecrübeli oyuncunun, yıllık yine 2.9 milyon Euro kazanması bekleniyor.
MERTENS'İN GALATASARAY KARİYERİ:
Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu tüm kulvarlarda 84 maça çıktı.
Mertens bu maçlarda 19 gol, 23 asist üretti.
Mertens'in güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro.
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