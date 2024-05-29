GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resmen açıkladı! Yeni adresi...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme geldi. Şampiyonluk kutlamalarında veda sinyali veren 25 yaşındaki oyuncunun önemli talipleri bulunuyor. Yeni adresi merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu hakkında menajerinden flaş açıklamalar geldi. İşte o sözler ve yaşanan transfer gelişmelerinin detayları...
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RESMİ TEKLİF YAPILDI!
TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için 2 farklı ligden resmi transfer teklifi aldı.
Bu liglerin birinin MLS, diğerinin ise La Liga olduğu kaydedildi.
REAL SOCIEDAD DEVREDE!
Avrupa'nın 5 büyük liginden takip edilen yıldız oyuncuya ciddi şekilde ilgi gösteren tek kulüp Real Sociedad oldu.
MENAJERİ AÇIKLADI!
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni menajeri William Davila, Ajansspor'a önemli açıklamalarda bulundu. Bask kulübünün futbolcuyla ilgilenip ilgilenmediği hakkında konuşan Davila, "Evet, Aktürkoğlu'nun tarzını beğeniyorlar, Real Sociedad onu istiyor..." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad'ın gündeminde ancak İspanyol kulübü 2 yıllık sözleşmesi kalan oyuncu için henüz Galatasaray'la pazarlık masasına oturmadı.
Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma kararına saygı duyuyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, oyuncunun bonservisinden 15 milyon euro bekliyor.
A Milli oyuncu, Galatasaray'ın şampiyonlukla tamamladığı geride bıraktığımız sezonda 54 maçta 15 gol attı ve 9 asist yaptı.
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