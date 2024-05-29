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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resmen açıkladı! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme geldi. Şampiyonluk kutlamalarında veda sinyali veren 25 yaşındaki oyuncunun önemli talipleri bulunuyor. Yeni adresi merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu hakkında menajerinden flaş açıklamalar geldi. İşte o sözler ve yaşanan transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:40
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resmen açıkladı! Yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resmen açıkladı! Yeni adresi...

Sol kanat oyuncusunun önceliği Avrupa'nın büyük liglerinde yer almak olsa da temsilcisine Suudi Arabistan'dan parasal değeri çok yüksek teklifler de geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resmen açıkladı! Yeni adresi...

Öte yandan Hollanda Ligi ekibi Ajax'ın da A Milli oyuncuya ilgisi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resmen açıkladı! Yeni adresi...

RESMİ TEKLİF YAPILDI!
TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için 2 farklı ligden resmi transfer teklifi aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resmen açıkladı! Yeni adresi...

Bu liglerin birinin MLS, diğerinin ise La Liga olduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resmen açıkladı! Yeni adresi...

REAL SOCIEDAD DEVREDE!
Avrupa'nın 5 büyük liginden takip edilen yıldız oyuncuya ciddi şekilde ilgi gösteren tek kulüp Real Sociedad oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resmen açıkladı! Yeni adresi...

MENAJERİ AÇIKLADI!
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni menajeri William Davila, Ajansspor'a önemli açıklamalarda bulundu. Bask kulübünün futbolcuyla ilgilenip ilgilenmediği hakkında konuşan Davila, "Evet, Aktürkoğlu'nun tarzını beğeniyorlar, Real Sociedad onu istiyor..." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resmen açıkladı! Yeni adresi...

Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad'ın gündeminde ancak İspanyol kulübü 2 yıllık sözleşmesi kalan oyuncu için henüz Galatasaray'la pazarlık masasına oturmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resmen açıkladı! Yeni adresi...

Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma kararına saygı duyuyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, oyuncunun bonservisinden 15 milyon euro bekliyor.

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