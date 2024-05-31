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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 5 yıldızlı formalar geliyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, " İnşallah önümüzdeki sene 5'inci yıldızı takacağız. Burada formalı arkadaşlarım var. Artık o 4 yıldızlı formaları dolaba kaldırın, 5 yıldızlı formalar geliyor, ondan alın" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 19:10
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 5 yıldızlı formalar geliyor

Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece'de bulunan ve her yıl şampiyon olan takımın bayrağının dalgalandığı Şampiyonlar Anıtı'nda göndere çekildi. Şampiyonlar Anıtı'ndaki organizasyona Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ve taraftarlar katıldı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bol bol fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Özbek, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber yorulduk. Ama Büyükçekmece'ye geldim, sizler bana sevgi gösterisinde bulundunuz, bütün sezonun yorgunluğu şu anda gitti" sözlerini sarf etti.

"4 YILDIZLI FORMALARI DOLABA KALDIRIN, 5 YILDIZLI FORMALAR GELİYOR"

Hedeflerinin 25'inci şampiyonluk olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Rakiplerimiz, Galatasaray'ın yükselişini durdurmanın mümkün olmadığını görünce faaliyetlerine ağırlık verdi. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını inşallah burada tekrar beraber kutlayacağız. Anamızın ak sütü gibi helal bir kupa kazandık. Kimse bu kupaya bir laf edemez. Siz Galatasaraylılara armağan olsun. İnşallah önümüzdeki sene 5'inci yıldızı takacağız. Burada formalı arkadaşlarım var. Artık o 4 yıldızlı formaları dolaba kaldırın, 5 yıldızlı formalar geliyor, ondan alın. Bana gösterdiğiniz sevgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

HASAN AKGÜN: GALATASARAY'IN BÜYÜKÇEKMECE'YE OLAN BAĞLILIĞI FAZLA

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise, "Galatasaray'ın Büyükçekmece'ye olan bağlılığı fazla. Birazdan anıta bayrağı beraber çekeceğiz. Dursun Özbek Başkanıma, teknik heyete, top toplayıcılara, Icardi gibi golleri atarak şampiyonluğu şampiyonluğu ilan eden Galatasaray Takımı'nın her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk futboluna bugüne kadar hizmet etmiş ne kadar takım varsa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri… Bodrumspor'a da Süper Lig'e hoş geldin diyorum. Çocuklarımızın geleceği bakımından her sporu desteklemek durumundayız. Her kulüp için biz elimizden geleni yaparız" ifadelerini kullandı.

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