Galatasaray haberleri: Mauro Icardi'den Ali Koç'lu forma!

Üst üste iki sezondur şampiyon olan Okan Buruk'un öğrencileri, gece saatlerinde İstanbul'a döndü.

HER YER SARI- KIRMIZI



Şampiyonluğun ilan edilmesiyle sokaklara dökülen Galatasaray taraftarı, Florya'ya akın etti. Futbolcuları büyük bir coşkuyla karşılayan taraftarlar, her yeri sarı-kırmızıya boyadı.