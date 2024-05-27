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Galatasaray haberleri: Mauro Icardi'den Ali Koç'lu forma!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. defa toplamda ise 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da kutlamalar için start verildi. Sarı-kırmızılıları, Konya dönüşü Florya'da coşkulu bir kalabalık karşıladı. Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi ise kutlamalara Ali Koç formasıyla çıktı. İşte o anlar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:42
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Galatasaray haberleri: Mauro Icardi'den Ali Koç'lu forma!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Ezeli rakibi Fenerbahçe, rakibi İstanbulspor'u mağlup etti fakat sarı kırmızılılar, rakibine 3 puan farkla kupayı müzesine götürdü.


Galatasaray haberleri: Mauro Icardi'den Ali Koç'lu forma!

Üst üste iki sezondur şampiyon olan Okan Buruk'un öğrencileri, gece saatlerinde İstanbul'a döndü.

Galatasaray haberleri: Mauro Icardi'den Ali Koç'lu forma!

HER YER SARI- KIRMIZI

Şampiyonluğun ilan edilmesiyle sokaklara dökülen Galatasaray taraftarı, Florya'ya akın etti. Futbolcuları büyük bir coşkuyla karşılayan taraftarlar, her yeri sarı-kırmızıya boyadı.

Galatasaray haberleri: Mauro Icardi'den Ali Koç'lu forma!

Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar arasındaki coşku uzun süre devam etti.

Galatasaray haberleri: Mauro Icardi'den Ali Koç'lu forma!

ICARDI BAYRAK ASTI
Mauro Icardi, Galatasaraylı taraftarların kendisi için hazırladığı ve general olarak resmedildiği bayrağı tribüne geri atmadı. Mauro Icardi, balkon demirlerine bayrağı astı.

Galatasaray haberleri: Mauro Icardi'den Ali Koç'lu forma!

ICARDI'DEN GÖNDERME

Galatasaraylı futbolcu Icardi şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yaptı.

Galatasaray haberleri: Mauro Icardi'den Ali Koç'lu forma!

Icardi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adının yazılı olduğu formayı giydi.

'FENER AĞLAMA' TEZAHÜRATI

Bununla da kalmayan Mauro Icardi'den ezeli rakipleri Fenerbahçe için 'Fener ağlama' tezahüratları yaptı.

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