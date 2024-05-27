Galatasaray haberleri: Mauro Icardi'den Ali Koç'lu forma!
Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. defa toplamda ise 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da kutlamalar için start verildi. Sarı-kırmızılıları, Konya dönüşü Florya'da coşkulu bir kalabalık karşıladı. Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi ise kutlamalara Ali Koç formasıyla çıktı. İşte o anlar... GS SPOR HABERLERİ
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Üst üste iki sezondur şampiyon olan Okan Buruk'un öğrencileri, gece saatlerinde İstanbul'a döndü.
HER YER SARI- KIRMIZI
Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar arasındaki coşku uzun süre devam etti.
ICARDI BAYRAK ASTI
Mauro Icardi, Galatasaraylı taraftarların kendisi için hazırladığı ve general olarak resmedildiği bayrağı tribüne geri atmadı. Mauro Icardi, balkon demirlerine bayrağı astı.
ICARDI'DEN GÖNDERME
Galatasaraylı futbolcu Icardi şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yaptı.
Icardi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adının yazılı olduğu formayı giydi.
'FENER AĞLAMA' TEZAHÜRATI
Bununla da kalmayan Mauro Icardi'den ezeli rakipleri Fenerbahçe için 'Fener ağlama' tezahüratları yaptı.
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